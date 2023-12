La frustrante razón por la que Tarantino no dirigió su 'Star Trek' ultraviolento

Está claro: Quentin Tarantino quiere pasar a la historia como un mito del séptimo arte, y está dispuesto a todo para lograrlo. Incluso darle carpetazo a uno de sus proyectos más insólitos, y también más prometedores, que habría supuesto su primera (y única) película de ciencia-ficción.

¿De qué se trata? Pues de aquella película de Star Trek que Tarantino habría rodado con un guion de Mark L. Smith (El renacido), pero que abandonó de un día para otro. Ahora, el escritor ha hablado en Collider de su trabajo junto a Tarantino... y su explicación acerca de por qué el cineasta decidió apearse del Enterprise resulta, cuanto menos, frustrante.

La décima y última película

Smith, que ahora tiene pendiente de estreno The Boys in the Boat (dirigida por George Clooney), explica que Tarantino abandonó Star Trek debido a esos planes a largo plazo que siempre ha incubado para su carrera, y que incluyen el propósito de dirigir diez películas y después retirarse del cine para siempre.

"Quentin y yo tuvimos un tira y afloja: él iba a hacer algo [con Star Trek], pero empezó a preocuparse por el número, por el número no oficial de sus películas", señala el guionista. "Recuerdo que estábamos hablando y me decía: 'No me hago a la idea de que 'Star Trek' vaya a ser mi última película, lo último que haga jamás. ¿Es así como quiero terminar?".

"Creo que ese era el escollo que no podía superar", prosigue Smith. "Así que el guion sigue ahí, apilado en su escritorio".

¿Una obra maestra?

Lo peor de todo, según las declaraciones de Mark L. Smith, es que la Star Trek de Tarantino hubiera sido una obra maestra. "Habría sido la mejor película de Star Trek, pero no por mi guion, sino por lo que iba a hacer Tarantino con ella. Era alucinante".

Como señala el propio Smith, esta versión de las aventuras del capitán Kirk hubiera supuesto una anomalía en la carrera de Tarantino, puesto que se hubiera tratado de su único filme escrito por otra persona. El guionista recuerda su reunión con J. J. Abrams en la que el cineasta vendió el proyecto: "Quentin fue a Bad Robot [la productora de Abrams], con esta idea para una versión de Star Trek que quería rodar. Su manera de representarla fue alucinante".

Asimismo, quienes piensan que Tarantino iba a autocensurarse o a suavizar su discurso para abordar una franquicia tan querida se equivocan de plano. "Creo que su visión era ponerse duro, con una calificación 'R'. Iba a tener violencia al nivel de 'Pulp Fiction'", señala el guionista, añadiendo que el filme de Tarantino podría haber tenido un efecto similar en la saga de la Flota Estelar al de Thor: Ragnarok en la del dios asgardiano de Marvel.

Sin embargo, los escrúpulos de Tarantino le empujaron a volver a la Tierra: hasta donde sabemos, The Critic va a ser esa décima película que ponga el broche final a su filmografía. Aun así, nada nos dice que en el futuro vuelva a picarle el gusanillo: los bandazos 'tarantinianos', ya se sabe, harían que un vulcaniano se subiese por las paredes.

