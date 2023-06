¿Quién es Jonah Hauer-King? El actor que interpreta al príncipe Eric en 'La sirenita'

Después de ver La sirenita, y a pesar de declararnos fans de Harry Styles, tenemos que admitir que nos alegramos de que, finalmente, el cantante inglés decidiese no participar en la película y dejase el puesto del príncipe Eric libre para que lo cogiese Jonah Hauer-King y nos llevase a aguas inexploradas.

Dirigido por Rob Marshall, el remake de la película de animación de 1989 sobre una sirena pelirroja que soñaba con vivir en el mundo de los humanos llegaba a los cines el pasado 26 de mayo para volvernos a enamorar con las composiciones de Alan Menken y con algún que otro cambio en la historia que hacía de La sirenita una narración más profunda que la de un simple enamoramiento.

Una de las variaciones más significativas era la de la historia del príncipe Eric y su relación con Ariel, interpretada por Halle Bailey. En esta nueva versión, ambos protagonistas encuentran en el otro a un confidente, alguien que comprende el deseo del otro de explorar el mundo y vivir su propia vida.

Un cambio que le ha dado una vuelta de tuerca al personaje de Hauer-King y que ha hecho que nos enamoremos todavía más de ese príncipe obsesionado por encontrar a su sirena. Así que, si esa obsesión te ha llevado a buscar toda información conocida sobre el actor que lo interpreta, acabas de dar con la página correcta.

Películas y series de Jonah Hauer-King

Nacido en Londres, el 30 de mayo de 1995, Jonah Hauer-King es hijo de una productora de teatro y terapeuta y un restaurador. Está graduado en teología y estudios religiosos por el St John's College de Cambridge, aunque ya desde muy joven decidió comenzar su carrera como actor.

Desde que, en 2014, con 19 años, se inició en el mundo del cine con el cortometraje The Maiden, Hauer-King no ha parado. A este primer trabajo le siguieron 3 cortos más, titulados Blue, Holding on for a Good Time y Regardez, realizados entre 2014 y 2016.

En 2017, tuvo su primer papel en un largometraje gracias a The Last Photograph y, a su vez, comenzó su carrera por las series de televisión con la miniserie basada en la novela de E. M. Forster ambientada en el Londres del siglo XX Regreso a Howards End y con el papel de Laurie en Mujercitas, donde compartió pantalla con Maya Hawke (Stranger Things).

Un año más tarde, trabajó en otras películas como el drama sobre la prostitución Postcards from London, la revisión de Cyrano de Bergerac De la vieja escuela, el drama lituano ambientado en 1941 Ashes in the Snow, La canción de los nombres olvidados junto a Tim Roth y Clive Owen y la película para televisión Agatha y la maldición de Ishtar.

Ese mismo año, el actor volvió al universo de las series con El mundo en llamas, drama bélico sobre la II Guerra Mundial en el que actualmente interpreta el papel de Harry Chase.

Además, otras producciones recientes en las que puedes haberle visto son Uno más de la familia, la historia de una perrita en busca de su dueño; This Is The Night, un drama familiar sobre la adolescencia ambientado en el verano de 1982 o la serie de comedia The Flatshare sobre dos veinteañeros que se enamoran sin conocerse.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.