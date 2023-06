¿Quién es Jessica Alexander? La actriz que interpreta a la versión humana de Úrsula en 'La sirenita'

Si todavía no has ido a ver la nueva versión de Disney de La sirenita y eres muy fan de la película de animación de 1989, puede que ya te haya surgido la pregunta. ¿Cómo será Vanessa, la versión humana de Úrsula?

Sabemos que, en su versión marina, ha sido Melissa McCarthy la encargada de darle vida, con ese pelo blanco y piel lila tan característica. Sin embargo, ni en los posters promocionales ni en el tráiler oficial pudimos ver a la actriz que daría vida la Úrsula humana.

Nos dieron clips con Halle Bailey cantando Part of Your World, con Eric (Jonah Hauer-King) y Ariel en la barca mientras Sebastián (Daveed Diggs), Flounder (Jacob Tremblay) y Scuttle (Awkwafina) cantaban Kiss the Girl, vimos al rey Tritón de Javier Bardem en el tráiler y también a la Úrsula de McCarthy y, sin embargo, en ningún momento nos enseñaron a Vanessa.

Si ya has ido a ver la película, seguramente te hayas preguntado: ¿quién es la actriz que la interpreta? Te contamos dónde la has visto antes.

Jessica Alexander, su faceta como modelo

La encargada de interpretar a Vanessa ha sido Jessica Alexander, actriz y modelo inglesa. Nacida en Londres en 1999, cuenta con 23 años de edad y una pequeña pero sólida filmografía. Sin embargo, hasta la fecha, su trabajo se ha centrado más en su faceta como modelo.

Alexander ha sido la imagen de marcas como Yves Saint-Laurent o Prada y, recientemente, ha sido portada de las revistas Dscene y Hunger, en las que ha hablado sobre la importancia del remake de La sirenita y sobre su camino en el mundo de la industria cinematográfica.

Películas y series de Jessica Alexander

La primera vez que se puso frente a las cámaras fue en 2013, con 14 años, para el cortometraje Venice 70: Future Reloaded, al que le siguieron otras dos producciones: Truck en 2016 y Birthday en 2021, cuando ya tenía 22 años.

Antes de rodar su último cortometraje, la actriz hizo su primera aparición en televisión en 2018 interpretando el papel protagonista de Lucy Carpenter en Penny en M.A.R.S., spin-off de la serie original de Disney Channel Alex & Co. Tres años más tarde, protagonizó la serie Sed de revancha (2020) de la BBC, con la que comenzó a ganar más reconocimiento y que puedes ver ahora en Netflix.

Jessica Alexander en 'Sed de revancha' Cinemanía

Al éxito que conllevó para la modelo esta serie sobre unas chicas que deciden aliarse y destapar las injusticias que ocurren en su instituto, se le suman sus trabajos cinematográficos que, dejando de lado su reciente aparición en La sirenita, se han centrado en el cine de terror.

Su primera aparición en cines vino de la mano de la directora Kelsey Egan con la película Glasshouse (2021). En ella, Alexander interpreta a una joven que vive confinada en un invernadero con su familia para sobrevivir a The Shred, una toxina que borra la memoria. Allí viven en paz hasta que un extraño desenterrará un pasado que preferirían no recordar.

Del mismo año fue su segundo largometraje, A Banquet, thriller sobre una madre viuda a la que su hija adolescente (interpretada por Alexander), le cuenta que ha tenido una experiencia sobrenatural y que su cuerpo se encuentra ahora al servicio de un poder superior.

Finalmente, el año pasado formó parte del reparto de Into the Deep (2022), una historia sobre una joven que, en un acto de desesperación, decide seguir a un atractivo extraño que le promete un viaje romántico, aunque pronto se dará cuenta de que lo único que le espera es engaño y violencia.

Ahora, La sirenita puede convertirse en su salto definitivo a la fama en la industria cinematográfica tras interpretar a la versión humana de Úrsula en el remake de Disney, pues su aparición en la película, aunque corta, ha sido una de las gratas sorpresas del filme.

Por ahora, sabemos que la veremos dentro de poco en la serie Fallen, en la que interpreta a una joven que se enfrenta a una sentencia por un crimen que ella afirma no haber cometido. Una nueva cara a la que seguirle la pista.

