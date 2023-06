Paco Martínez Soria, su trágico final: Fernando Esteso fue la última persona que le vio antes de morir

Todas las personas que viven en un pueblo se han sentido desubicadas la primera vez que pisan una gran ciudad. Y siempre que ocurre esa odisea, se viene a la mente la misma persona. Paco Martínez Soria, nacido en Tarazona allá por 1902, se convirtió en el reflejo de muchos en una España de posguerra que, a pesar de estar en la última década del franquismo, seguía mudándose a las urbes en busca de una mejor vida.

El propio actor vivió ese éxodo rural en sus propias carnes, aunque mucho antes de que comenzase la Guerra Civil: de un municipio zaragozano se mudó a Barcelona, donde "Don Paco" se subió por primera vez a un escenario, del que no se bajaría hasta su muerte.

A pesar de participar en más de 35 películas a lo largo de sus cinco décadas de trayectoria, Paco Martínez Soria tuvo dos parones en su carrera cinematográfica: el primero, entre 1943 y 1951 (cuando se centro exclusivamente en el teatro) y otro entre 1959 y 1966, año en que terminó regresó a las salas con una de las películas más importantes de la historia del cine español: 'La ciudad no es para mí', dirigida por Pedro Lazaga.

Martínez Soria y Esteso, maestro y alumno

Tras encarnar al 'cateto' Agustín Valverde, por fin llegó el éxito para el actor, que protagonizó hasta 14 cintas más con su característico humor y su actitud pueblerina. Paco Martínez-Soria marcó una época en la que la comedia popular española se convirtió en el género predilecto de una sociedad que, a pesar de estar en el franquismo, ya empezaba a cambiar.

Uno de esos actores que comenzaron su carrera bajo el paraguas del actor de 'Abuelo Made In Spain' (1969) fue Fernando Esteso. El cómico, que formó un dúo cómico con Andrés Pajares que creció de la mano con una generación entera, entabló una gran relación con Martínez-Soria, hasta el punto de que, tal y como reconoció el humorista, "Don Paco" le consideró como su sucesor.

Esteso, hasta en su lecho de muerte

A principios del año 1982, Paco Martínez Soria se encontraba preparando la obra de teatro '¡Guárdame el secreto, Lucas!', la adaptación de la cinta '¡Vaya par de gemelos!', que protagonizó el propio actor en 1978. En la mañana del 26 de febrero, los personal del servicio del hotel Colón, donde se hospedaba, encontraron el cuerpo sin vida del humorista tras ser alertados por los propios compañeros de reparto del turiasonense.

Tal y cómo contó el propio Fernando Esteso en una entrevista para el programa A Escampar la Boira, en Aragón TV, el cómico se le encontró en la discoteca Bocaccio apenas dos días antes de morir: "Estuvimos tomando una copa y me dijo si le podía acompañar a su casa. Le pregunté si estaba malo, y me dijo que no [...] Le acompañé al piso y me dijo que esperase a que se acostase y que me fuera. Estuve a los pies de la cama y le di las buenas noches. Dos días después, desde esa misma cama se cayó al suelo y murió".

Fernando Esteso fue la última persona en ver con vida a uno de los actores más importantes de la historia de España y que sigue siendo uno de los mayores exponentes del cine patrio, incluso cuatro décadas después de su muerte.

