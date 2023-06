Álbum de 'La sirenita': estas fotos detrás de las cámaras no te robarán la voz, pero sí el corazón

Fueron meses de espera, de estrenos de pequeños clips, de noticias sobre cambios en las letras de las canciones, de posters que hicieron a más de uno dudar sobre la calidad del remake de acción real de La sirenita y, tras tanta incertidumbre y más intriga todavía, el pasado 26 de mayo, por fin pudimos confirmarlo: la historia de aquella joven sirena que soñaba con vivir en el mundo de los humanos nos ha vuelto a conquistar.

La razón no podía ser otra que Halle Bailey y su versión de Ariel, tan tierna, independiente y fuerte -y con una voz que no nos extraña que Úrsula quisiese robar- como el personaje de la película de animación de 1989 que marcó a más de una generación.

La verdad sea dicha, confiábamos plenamente en ella desde que la oímos cantar Part of Your World en Disneyland, pero la revisión de su historia de amor (y también de amistad) con el príncipe Eric, interpretado por un también adorable Jonah Hauer-King, ha acabado de justificar nuestro amor por la actriz.

A ellos se les han unido las actuaciones de Melissa McCarthy como Úrsula, Javier Bardem como el Rey Tritón y las voces de Daveed Diggs, Jacob Tremblay y Awkwafina como Sebastián, Flounder y Scuttle. Un reparto que, bajo la dirección de Rob Marshall, lo tenía todo para triunfar.

A pesar de que el rodaje tuvo lugar hace tres años en plena pandemia -y a juzgar por las fotografías y vídeos que los protagonistas han ido colgando en sus cuentas de Instagram- parece que el detrás de las cámaras fue igual de divertido que vivir bajo del mar. Si Halle Bailey y Jonah Hauer-King ya te habían enamorado con su historia de amor imposible, espera a ver estas fotos y vídeos que no te robarán la voz, pero sí el corazón.

"¡No me creo que hoy sea el día! La sirenita ya está en cines en todas partes. Esta ha sido mi primera vez haciendo una película como esta y las palabras no pueden describir lo inmensamente agradecida que me siento de haber tenido esta experiencia con un grupo tan bonito de gente... Por favor, ¡id a ver la película y disfrutadla con vuestros seres queridos!"

"Algunos momentos más detrás de las cámaras (no me puedo creer que fuese hace tres años):

Encontré este video antiguo de mí que grabé el segundo día que rodé 'Parte de tu mundo'... La cara estallando y todo a causa de los nervios lol. Feliz de tener esto para poder volver a ello. Trabajo de red bajo del mar. El último día de Javi. Jonah y una Ariel de cartón. Daveed y Craig. Ariel en sus trapos. ¡Último día de 'Bajo del mar'!"

"La banda sonora de La sirenita ya está disponible. Grabar en el icónico AIR Studios, que era una antigua iglesia, ha sido una experiencia increíble... Me emocionó mucho poder cantar estas canciones, además de otras nuevas... Más un sneak peak de la repetición de Vanessa. Estoy muy orgullosa del trabajo de este bonito reparto. Deberías ir a escucharla para que os sepáis las letras de las nuevas canciones para cuando vayas a verla al cine".

"La Sirenita ya se ha estrenado... Centenares (¿miles?) de personas increíbles han trabajado en esta película durante el covid. Muy orgulloso de todos ellos y de lo que han logrado. Algún contenido de detrás de las cámaras, probablemente se vienen más:

Cerdeña. Test de cámara. El barco en Pinewood. Escena de apertura. Empapado. Mi doble Dan Griffiths. La leyenda Art Malik. Cerdeña."

"Detrás de las cámaras, parte II:

Aguas inexploradas. La leyenda marinera Craig Stein. Enfriándonos. Cerdeña. Mamá Noma Dumezweni. Una amiga. El extraordinario de vestuario Perry Goyen. Vanessa y Eric. Robando notas. Último día."

"Detrás de las cámaras, parte III:

Prueba de vestuario. El Tik Tok de Halle. Un par de leyendas. Escena con mamá. La playa de Cerdeña. Cumpleaños I. Cumpleaños II. Pelea con Úrsula. La mejor artista de maquillaje Carol Robinson. Bésala."

"Preparados o no... ¡Aquí estoy! ¡Espero que os traiga tanta felicidad y amor como sentimos haciéndola!"

"Detrás de las cámaras de La sirenita, antes vs. ahora."

¡Feliz cumpleaños al legendario príncipe Eric! Instagram @hallebailey

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.