Los Premios de Cine Europeo preseleccionan cinco películas españolas como candidatas

Cinco películas españolas figuran entre los primeros treinta largometrajes preseleccionados para la nominación a los Premios de Cine Europeo, cuya gala se celebrará en diciembre en la capital islandesa, Reikiavik, informó hoy la Academia de Cine Europeo (EFA, por sus siglas en inglés).

Se trata de Alcarràs, de Carla Simón; Maixabel, de Iciar Bollain; Madres paralelas, de Pedro Almodóvar; As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen; y Pacifiction, de Albert Serra, señala el comunicado.

La lista de filmes preseleccionados para esta 34 edición de los premios incluye asimismo Belfast, de Kenneth Branagh; Tori et Lokita, de Jean-Pierre y Luc Dardenne; Triangle of Sadness, de Ruben Östlund; As Far as I Can Walk, de Stefan Arsenijevic; y Close, de Lukas Dhont.

Otros títulos son Beatiful Beings, de Guðmundur Arnar Guðmundsson; Benediction, de Terence Davies; Boy From Heaven, de Tarik Saleh; Burnings Days, de Emin Alper; Corsage, de Marie Kreutzer; Eo, de Jerzy Skolimowski; Girl Picture, de Alli Haapasalo; y Godland, de Hlynur Pálmason.

En la lista figuran también Holy Spider, de Ali Abbasi; Mediterranean Fever, de Maha Haj; More Than Ever, de Emily Atef; Nostalgia, de Mario Martone; One Fine Morning, de Mia Hansen-Løve; Rabiye Kurnaz Vs. George W. Bush, de Andreas Dresen; y Reflection, de Valentyn Vasyanovych.

Completan la preselección The Eight Mountains, de Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch; Il bucco, de Michelangelo Frammartino; The Quiet Girl, de Colm Bairéad; Will-O'-The-Wisp, de João Pedro Rodrigues; y Women Do Cry, de Mina Mileva y Vesela Kazakova.

La segunda lista de preseleccionados, con entre diez y quince títulos, se dará a conocer en septiembre.

Pueden optar a los Premios del Cine Europeo los largometrajes europeos que, entre otros criterios, hayan tenido su primera proyección oficial entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022 y tengan un director europeo.

En las próximas semanas, los 4.400 miembros de la academia comenzarán a visionar las películas preseleccionadas y una vez se anuncie la segunda lista, votarán para las nominaciones en las categorías de película europea, director, actor, actriz y guionista, así como de documental europeo.

Las nominaciones se darán a conocer el 8 de noviembre y los ganadores se anunciarán en la ceremonia de los Premios del Cine Europeo que se celebrará el 10 de diciembre en Reikiavik.

Las películas seleccionadas optarán además a los Premios a la Excelencia en las categorías de cinematografía europea, montaje, diseño de producción, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, partitura original, sonido y efectos visuales.