¿Por qué Ellen Burstyn aceptó aparecer en 'El exorcista: Creyente', la secuela del clásico de Friedkin?

Entre las grandes bazas de la secuela-reboot de El exorcista encontramos el retorno de la actriz Ellen Burstyn en el papel de Chris MacNeil, la madre de la pequeña endemoniada Regan (Linda Blair). El exorcista: Creyente aterriza el próximo 6 de octubre en la cartelera española, en un intento de recuperar el espíritu del filme de 1973 de William Friedkin y obviando las secuelas que existieron en su día sobre esta saga.

David Gordon Green, director de la última trilogía de Halloween, se sitúa como el realizador detrás El exorcista: Creyente. Un nuevo filme para el que logró que Ellen Burstyn accediera a hacer un pequeño papel antes incluso de leer el guion. Una verdadera sorpresa para los espectadores después de que la actriz llevara 50 años negándose a recuperar al personaje.

"Fue en las primeras etapas de escritura, independientemente de cualquier ambición de colaboración, quería presentarme y decir: 'Estoy abordando el legado de una franquicia de la que eres una parte fundamental. Quiero que sepas quién soy y que estoy aquí respecto a los derechos de propiedad de un personaje que creaste", ha confesado Gordon Green para People.

¿Cómo convenció David Gordon Green a Ellen Burstyn?

Ambos mantuvieron varias llamadas telefónicas en las que el director le contó a la actriz la idea que tenía para reintroducir al personaje de Chris MacNeil. "Ella era muy escéptica porque la gente le ha preguntado docenas de veces acerca de su posible regreso a la franquicia".

En estas conversaciones, David Gordon Green señala que la actriz entró de lleno en su "extraño sentido de humor", mientras charlaban acerca del mundo que les rodeaba. "Estas charlas abordaron temáticas desde las películas hasta la autoayuda o los lugares del mundo que significan algo para nosotros", añade el director.

Esto ocurría antes de la lectura previa del libreto de El exorcista: Creyente. Posteriormente, Burstyn terminaba comprendiendo las intenciones de Gordon Green sobre el tributo a Chris MacNeil. "Se dio cuenta de que, de alguna manera, reflejaba su viaje en este mundo después del éxito de la película El exorcista. Así que había una cierta familiaridad en ello", afirma el cineasta.

De esta forma, Burstyn acababa aceptando su pequeño papel en esta secuela que podría verse ampliada en un futuro, ya que David Gordon Green la concebía como parte de una nueva trilogía. No obstante, el motivo que ella misma alegaba en el pasado distaba bastante de la versión del director.

Ellen Burnstyn ya explicó sus propios motivos

"He rechazado muchas secuelas de El exorcista. He dicho que no todas las veces. En esta ocasión me ofrecieron un montón de dinero y seguí diciendo no", asegura Burstyn. "Luego me dijeron ‘doblamos la oferta’. Dije ‘vale, dejadme pensarlo’. El siguiente pensamiento que me vino a la cabeza fue ‘creo que el diablo está pidiendo mi precio", añade la actriz.

El sueño de Burstyn era lograr un programa de becas para estudiantes con talento de la Universidad de Pace, asociada al legendario Actor’s Studio de Nueva York que preside junto a Al Pacino. Por ello, el dinero que Blumhouse, la compañía detrás de esta secuela, le ofreció atrajo finalmente a la actriz a este proyecto.

Ahora, El exorcista: Creyente sigue los pasos de la trilogía reciente de Halloween, donde Gordon Green lograba que Jamie Lee Curtis regresara, dividiendo al público entre los que defendían a capa y espada el slasher original y sus primeras secuelas, y los que abrazaban que se convirtiera en una versión actualizada. ¿El tributo de un director muy fan o una profanación de los grandes clásicos del cine de terror? El tiempo lo dirá.

