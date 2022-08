"El diablo está pidiendo mi precio": Por qué Ellen Burstyn ha aceptado volver en el reboot de 'El exorcista'

David Gordon Green ha resultado ser alguien muy valioso para Blumhouse. Fue él quien dirigió y escribió la nueva Noche de Halloween queriendo distanciarse de todas las secuelas previas para dar continuidad directa al clásico de John Carpenter, trayendo de vuelta para ello a Jamie Lee Curtis. Y fue él quien, luego del éxito en taquilla, desarrolló dos continuaciones con vistas a completar una trilogía: Halloween Kills vio la luz el año pasado, y este octubre se supone que la saga concluirá por todo lo alto con Halloween Ends. No obstante, Blumhouse no quiere dejar escapar a Green, y ya le ha puesto al frente de un proyecto similar.

Ahora el plan es que Green resucite El exorcista, y lo haga a través de otra trilogía que comunique directamente con el film original de William Friedkin, estrenado en 1973. Garantes para ello no le faltan fuera del éxito de la jugada de Halloween, pues el director ya ha logrado que vuelva nada menos que Ellen Burstyn. La veterana actriz interpretó a Chris MacNeil, atribulada madre de Regan (Linda Blair) en El exorcista, pero no quiso retomar el personaje en ninguna de las secuelas y precuelas que le siguieron. Burstyn ha pasado 50 años alejada de El exorcista, pero de algún modo Blumhouse y Green lograron convencerla de que volviera. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Burstyn ha explicado cómo.

“He rechazado muchas secuelas de El exorcista. He dicho que no todas las veces. En esta ocasión me ofrecieron un montón de dinero y seguí diciendo no”, asegura Burstyn. Resulta que la veterana actriz es la actual presidenta del Actor’s Studio de Nueva York junto a Al Pacino, organismo de enorme prestigio que está asociado con la Universidad de Pace y que actualmente prepara una “serie de proyecciones dominicales” en las que Burstyn está muy involucrada. De pronto, resultó que aceptar trabajo en El exorcista de David Gordon Green podía beneficiar al Actor’s Studio, y Burstyn empezó a verlo claro.

“Luego me dijeron ‘doblamos la oferta’. Dije ‘vale, dejadme pensarlo’. El siguiente pensamiento que me vino a la cabeza fue ‘creo que el diablo está pidiendo mi precio’”, prosigue la actriz de Réquiem por un sueño. “Y lo siguiente que dije fue ‘mi precio es un programa de becas para estudiantes con talento en nuestro programa de la Universidad de Pace’, ‘ese es mi precio’. Así que subí el precio y acabé consiguiendo lo que quería. Ahora tengo un programa de becas para jóvenes actores”. Dicho y hecho, Blumhouse ha financiado una beca para la Universidad de Pace, consiguiendo así tener en la película a Chris MacNeil.

En este reboot, el personaje de Burstyn acudirá en ayuda de Leslie Odom Jr. (Hamilton), padre de un hijo poseído. Y aunque solo haya vuelto por motivos económicos, la actriz asegura estar muy contenta con el desarrollo del film (ya rodado en buena parte, al menos el primero de los tres que prepara Green). “El guionista y director, David Gordon Green, me gusta mucho”, dice Burstyn, y adelanta que el nuevo Exorcista “se estrenará en 2024 en el 50 aniversario de El exorcista, la original”.

En efecto, Blumhouse ha fijado como fecha de estreno el 13 de octubre de 2024, y está por ver si Burstyn también reaparece en las dos secuelas que completen la trilogía. Si el sueldo es bueno y puede invertirlo en sus propios proyectos, no es nada descabellado que lo haga.

