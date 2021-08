Otro fin de semana de taquilla cinematográfica en medio de la pandemia, otro fin de semana con forma de jarro de agua fría sobre las expectativas de recuperación y vuelta paulatina a una normalidad anterior a 2020 que se resiste. Esta semana, además, con datos muy poco satisfactorios para una de las películas más caras del año.

El Escuadrón Suicida, la incursión de James Gunn en DC Comics, apenas ha superado los 25 millones de dólares de recaudación en EE UU durante su fin de semana de estreno. Sumándole los 45,7 millones de dólares de su taquilla internacional (donde ha sido número uno en el ranking de muchas países, incluida España), la película de Warner Bros. computa un total de 72,2 millones de dólares... frente a un presupuesto de 185 millones de dólares.

Incluso dentro del contexto de la pandemia, son cifras bajas para una película cuyo riesgo económico ya era desproporcionado antes de la pandemia. Son muchos los factores que se han juntado para llevar a El Escuadrón Suicida por el sendero de los fracasos multimillonarios de culto. Algo que, bien mirado, concuerda con el espíritu de estos antihéroes rescatados por Gunn; aunque no tanto con las cuentas de Warner Bros. en su enésimo despilfarro superheroico.

Motivos pandémicos para el fracaso

El Escuadrón Suicida Cinemanía

La distorsión evidente en el análisis de las cifras de taquilla de cualquier película a día de hoy es la pandemia de covid. Aunque el avance en la vacunación había revestido los últimos fines de semana de cierto aspecto de vuelta a la normalidad, si bien con cifras modestas –Jungle Cruise hizo 35 millones de dólares en su estreno, pero Viuda Negra ostenta el récord de la pandemia con 80 millones de dólares-, la rápida propagación de la variante Delta en EE UU puede haber tenido un efecto directo en el resultado de El Escuadrón Suicida.

Esta circunstancia pone en una delicada situaciones aquellas superproducciones cuyo estreno Hollywood aplazó hasta este verano confiando en un relajamiento de la pandemia. Han sido los estenos de primavera, como Un lugar tranquilo 2 o Fast & Furious 9 los que realmente se han beneficiado de su llegada en un momento de mayor calma. Las cifras de Viuda Negra, en vez de marcar el inicio de un regreso a la normalidad, bien podría ser el canto de cisne antes de un nuevo bajón si la incidencia sigue aumentando en EE UU.

Por supuesto, dentro de los motivos pandémicos hay que incluir el streaming. El Escuadrón Suicida se estrenó a la vez en salas y en HBO Max, sin precio adicional sobre la suscripción. Aunque la plataforma solo está disponible en EE UU, la existencia de copias digitales del filme en perfecta calidad dispuestas a ser pirateadas también ha podido influir en la taquilla internacional. Todo suma al conjunto de espectadores que hah preferido ver El Escuadrón Suicida en casa en vez de ir al cine; aunque esta situación no es distinta al caso de, por ejemplo, Viuda Negra.

Motivos no pandémicos para el fracaso

Fotograma de 'El escuadrón suicida' Cinemanía

No obstante, sin la colaboración de la pandemia, El Escuadrón Suicida podría habérsela pegado igualmente por muchos otros factores. Reconozcamos que, más allá de quienes conocen el nombre de James Gunn y la intrahistoria de este proyecto de borrón y cuenta nueva respecto a la anterior Escuadrón Suicida de David Ayer, pocos alicientes existían para atraer a nuevos espectadores no demasiado informados a las salas.

El Escuadrón Suicida se ha vendido casi exclusivamente recurriendo a James Gunn como marca, lo cual tiene limitaciones realmente importantes de cara al público mainstream. Irónicamente, la libertad de dejar al director de Guardianes d de la galaxia todo lo que quisiera ha llevado a una película ultraviolenta, con gore explícito y palabrotas que ha restringido su recorrido al de la calificación R, para mayores de 18 años. El público familiar queda eliminado de la ecuación de un plumazo.

No es la primera vez que una película de superhéroes apela al público adulto, pero en los casos de Deadpool, Logan o Joker tenían presupuestos por debajo de los 100 millones de dólares, o incluso de la mitad. Era mucho más fácil recuperar gastos. El Escuadrón Suicida, en realidad, supera el presupuesto de 175 millones de dólares que tuvo Escuadrón Suicida en 2016. Una película que, de acuerdo, hizo 747 millones de dólares en taquilla, pero no gustó a nadie y mató la marca.

¿Por qué iba alguien a querer ver una continuación? ¿Por James Gunn? Si no conoces al director, el mero hecho de poner un artículo delante del título de una película que no te gustó no creo que te anime a ir al cine. Que quiera venderse como una reformulación completamente distinta, pero varios miembros del reparto original –Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney– retomen sus papeles tampoco ayuda mucho.

Y sobre esto último... Todos estamos de acuerdo en que la Harley Quinn de Robbie es fantástica, pero después de tres películas en cinco años, cada una de ellas con sus propios grados de decepción, hay que asumir que su capacidad de convocatoria no es la de una Wonder Woman, Viuda Negra o Capitana Marvel. Un poco lo mismo que le pasa a Idris Elba como protagonista.

¿Importa que 'El Escuadrón Suicida' sea un fracaso?

El Escuadrón Suicida Cinemanía

Con la pandemia, la variante Delta y tantos otros factores a los que culpar, no queda claro si el fracaso en taquilla de El Escuadrón Suicida tendrá algún efecto o será archivado bajo la etiqueta COVID en los informes de Warner Bros. La contratación de James Gunn con carta blanca tras su vergonzoso despido de Disney fue una jugada arriesgada desde el principio. Casi más pensada como campaña de relaciones públicas y recuperación de crédito para el estudio entre determinado tipo de espectadores que como un plan con futuro.

El Escuadrón Suicida ha encandilado a la crítica y dejado satisfechos a suficientes espectadores como para ser reivindicada en un futuro (o, al menos, así funcionaba esto antes) como rareza ultraviolenta y no apta para todos los paladares. Precisamente esto último puede asegurarle más permanencia en el imaginario popular que, digamos, Aves de presa o cualquiera de las últimas entregas de X-Men.

¿Suficiente para lo que esperaba Warner? ¿Suficiente para el futuro de DC? Hablamos del estudio que decidió lanzar La Liga de la Justicia de Zack Snyder para darle un empujó a su plataforma de streaming, así que estas consideraciones no pueden ser más impredecibles. Eso sí, teniendo en cuenta que el Peacemaker de John Cena tiene asegurada su propia serie en HBO Max y que James Gunn ya baraja otro proyecto para el estudio no relacionado con El Escuadrón Suicida (¿por qué no haber empezado por ahí?), la voluntad de seguir adelante parece firme. Lo que habrá que revisar es el dinero que invierten en ello.