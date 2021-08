‘El Escuadrón Suicida’: James Gunn tuvo libertad en todo salvo una cosa

Te convenza o no El Escuadrón Suicida, no cabe duda de que la nueva producción adscrita al Universo de DC supone una excepcionalidad dentro del género superheroico, y esto se debe enteramente a la particular posición de James Gunn. Este cineasta, luego de su paso (y despido) por Marvel, ha puesto en pie una película que satisface unas influencias que van desde las producciones de serie Z de Troma hasta sus primeros y sangrientos trabajos, siendo El Escuadrón Suicida una película marcada por el humor, el gore y, sí, una libertad facilitada por la cantidad obscena de dinero. ¿Pero fue así de veras? ¿No hubo ni una sola cosa que Warner Bros. le obligara a hacer?

En anteriores entrevistas Gunn ya ha reflexionado sobre lo distinto que es trabajar en DC frente a Marvel (sobre todo porque Kevin Feige se involucra mucho más), pero conversando con The Hollywood Reporter ha admitido que los productores de El Escuadrón Suicida no le dejaron hacer todas y cada una de las cosas que tenía en mente. Podía matar a quien quisiera (algo que hace; el caudal de bajas de su película es tan prominente como imprevisible), pero el final inicialmente propuesto tenía que cambiarlo. “Esa fue mi propuesta original a Walter (Hamada) y Toby (Emmerich)”, contaba Gunn sobre sus reuniones.

“Traje fotos de todos esos tipos porque sabía que sería difícil seguirles la pista. Así que traje todas esas fotos con los diferentes personajes del equipo uno, el equipo dos y Starro”, añade en referencia al villano alienígena de El Escuadrón Suicida. “El tono era prácticamente el mismo que aparece en la película, aunque había un final más oscuro que se cambió. Aparte de eso, todo se ha quedado exactamente igual, el tono era tan provocador como el que ha llegado a la película”. Gunn no ha querido detallar cuál era el final original del film, aunque cabe imaginar que morían aún más protagonistas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.