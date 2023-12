El desastroso Universo DC (DCEU) termina con 'Aquaman 2': las 10 polémicas más sonadas del estudio

Aquaman y el reino perdido no solo marca el final de la etapa de un sello cinematográfico, a la espera de ver qué hace James Gunn con las propiedades de DC Comics, sino que coincide con el cumplimiento de una década de obras audiovisuales que comenzarían con esperanza en el verano de 2013.

Zack Snyder, de la mano de los productores Christopher Nolan y Emma Thomas, decidió hacer por Superman lo mismo que Nolan consiguió con un Batman que llevaba casi una década en el ostracismo, tras la debacle de Batman Forever y, sobre todo, Batman y Robin, ambas de Joel Schumacher.

Y es que DC Films sirve de ejemplo y caja de resonancia de un sistema de estudios de Hollywood contemporáneo totalmente sobrepasado, más preocupado de la cantidad basada en la serialidad que de la calidad de sus productos. Un entramado empresarial que se ha olvidado de sus creadores, convertidos en marionetas de un sistema basado en proyecciones de mercado y análisis de datos que en proporcionar espectáculos comerciales dignos.

Una fábrica donde los talentos son absorbidos y escupidos por un sistema que les había recibido con los brazos abiertos, dando lugar a cambios de dirección y volantazos estratégicos y comerciales que han acabado desembocando en que las películas de DC Films sean más populares por sus escándalos y polémicas que por la calidad. Unos desastres de los que hemos elegido los 10 más relevantes.

1. De la 'nolanización' a la 'marvelización' de DC

'Batman v Superman'

En junio de 2013 se estrenaba El hombre de acero en las pantallas de todo el planeta. Una reinvención del personaje clásico creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en mayo de 1938 que necesitaba de un revulsivo como el que había recibido Batman con la trilogía de largometrajes de Christopher Nolan entre 2005 y 2012.

De la mano de Nolan y Emma Thomas llegaría Zack Snyder. Un esteta visual y efectista que se había convertido en el chico de oro de Warner gracias a la adaptación de 300, el cómic de Frank Miller. Incluso cuando su interpretación del Watchmen de Moore y Gibbons o su delirante (y a la vez fascinante) amalgama de cultura pop en Sucker Punch se habían convertido en producciones que habían dado pérdidas al estudio, Warner confiaba plenamente en las capacidades de Snyder.

Pero la película, sin ser ni mucho menos un fracaso -recaudaría casi 700 millones de dólares en todo el mundo- no solo se quedaba lejos de los resultados de las dos últimas entregas del Batman de Nolan (entre los 900 y los 1200 millones de dólares), sino sobre todo muy lejos de Los Vengadores de Joss Whedon (1600 millones) y de su rival superheroico del verano de 2013, Iron Man 3, que recaudaría casi el doble de lo conseguido por El hombre de acero: 1300 millones de dólares aproximadamente.

Así que, ni cortos ni perezosos, Warner decidiría dar un giro de 180º a sus planes (algo que se convertiría en algo habitual para el estudio). Poco más de un mes después del estreno de El hombre de acero, el mismísimo Snyder anunciaría en el Hall H de la Comic Con de San Diego no una secuela sin más, sino Batman v Superman: El amanecer de la Justicia.

Supondría la introducción de Batman, Wonder Woman y gran parte del nuevo universo superheroico de DC Comics. Es decir, lo que Marvel Studios necesitó seis películas y cuatro años, Warner pretendía conseguirlo en tan solo dos películas. Lo que ocurriría después no sorprendería a nadie.

2. Zack Snyder: de chico de oro de Warner a apestado

Zack Snyder rodando 'Batman v Superman'

No hace falta decir que Batman v Superman no fue el éxito que Warner esperaba de ella. Y no porque no hiciera una taquilla más que decente (casi 900 millones en todo el mundo) sino porque las expectativas de Warner, más el éxito abrumador de las producciones de Marvel, ponían el listón muy alto.

Los problemas de Snyder comenzaron cuando se anunció como fecha de estreno verano de 2015 para coincidir con Vengadores: La era de Ultrón. Por supuesto, era imposible que la película llegara para esas fechas, por lo que se retrasó casi un año hasta marzo de 2016, de nuevo coincidiendo con otro título potente de Marvel: Capitán América: Civil War. Las dos propuestas mencionadas de Marvel superaron los 1000 millones de dólares; Batman v Superman, no.

Más allá de eso, la película fue objeto de escarnio entre crítica y público, convirtiéndose en carne de meme y ejemplo perfecto del desastre en el que se había convertido las películas DC de Warner. Pero el problema era aún mayor. Zack Snyder estaba preparando dos entregas de La Liga de la Justicia.

3. El despido de Zack Snyder

Zack Snyder

El recibimiento de BvS cambió todo entre Warner y Snyder. De ser el arquitecto de la nueva DC a ser observado con lupa por un conjunto de ejecutivos de la firma. Todo por lo que se le había aplaudido ahora estaba bajo el punto de mira del estudio. Del acuerdo de realizar dos entregas se pasó a reducir la obra a una sola película. Del tono oscuro, siniestro y melancólico marca de la casa Snyder, Warner quería una luminosidad y cotidianeidad de la que carecía el estilo del creador.

Aunque Snyder abandonó el rodaje de La Liga de la Justicia por el suicidio de una de sus hijas, la relación entre Warner y él había llegado a una situación insostenible. Warner ahora había perdido, en pleno proceso de rodaje, al director de una obra que ya les había costado una ingente cantidad de dinero. La película estaba inacabada y tenían que sacarla adelante como fuera. Y decidieron atraer a uno de los cineastas en boga del momento: Joss Whedon.

4. 'La Liga de la Justicia' de Joss Whedon: ¿la peor película de superhéroes de la historia?

'Liga de la Justicia' de Joss Whedon

Whedon venía de haber abandonado Marvel tras sus innumerables conflictos con Kevin Feige, el mandamás del estudio, durante el rodaje de Vengadores: La era de Ultrón y la marcha de Edgar Wright de Ant-Man (por las consabidas diferencias creativas). De lo que Whedon no se dio cuenta es de que caía de las brasas al fuego.

La idea de Warner no era empezar de cero con un proyecto, sino que Whedon retomara y “arreglara” el trabajo de Snyder. El resultado fue como mezclar el agua y el aceite. En primer lugar, recortando el metraje a una duración inasumible para una película que iba a ser dividida en dos en un principio. Después, por intentar opacar un trabajo que estilística y formalmente solo podía modificarse empezando de cero.

El resultado fue casi como si Whedon hubiera dibujado y coloreado encima del trabajo de Snyder, dejando no solo que transparentara ocasionalmente su labor, sino transformando (a peor) una obra que solo podía funcionar si seguía en manos de aquel que la había comenzado. En conclusión, un batacazo de taquilla que recaudó incluso menos que El hombre de acero y Batman v Superman.

5. Joss Whedon, tirano en el plató

Ray Fisher retira públicamente su apoyo a Joss Whedon y su versión de 'Liga de la Justicia'

Si el fracaso de ese monstruo de Frankenstein que fue La Liga de la Justicia no era suficiente, lo que vino a continuación lo superó con creces. Ray Fisher, el actor que interpretaba a Cyborg, no solo se quejó de que Whedon dejara el arco de su personaje reducido a la mínima expresión, sino que denunció el acoso del director hacia su persona en el set de rodaje. Algo que podría haberse interpretado como la actitud de un actor enfadado, pero que respaldaron posteriormente Gal Gadot o Ben Affleck.

Un escándalo que no solo salpicaría a esta producción, sino a otras como Vengadores: La era de Ultrón e incluso a la obra que encumbrara a Whedon, Buffy, cazavampiros, con una enorme cantidad de intérpretes (sobre todo femeninas) que denunciaron la actitud del creador en los espacios laborales. El resultado fue el cese de Whedon por parte de Warner y su desaparición de la industria desde entonces.

6. Los damnificados de la tormenta Snyder

No solo las películas dirigidas por Snyder fueron cortadas, canceladas y mutiladas durante el proceso de su creación, sino que, como él era el arquitecto de dicho universo, el resto de proyectos que estaban en desarrollo corrieron parecido destino a su Liga de la Justicia.

La primera víctima fue Escuadrón Suicida que, desde el proceso de creación hasta su estreno, tuvo que cambiar de tono, supeditada por el éxito sorpresa de Guardianes de la galaxia. De una reunión de villanos oscura, sádica y siniestra, Ayer se vio obligado a remodelar montaje y tono, convirtiéndolos en un monstruo informe. Hasta el día de hoy, sigue afirmando que la versión que se estrenó en salas (y la versión extendida que apareció en formato doméstico) no son su película.

Otras que no llegaron ni a la fase de rodaje y que estaban planteadas en el calendario de estrenos fueron The Batman por Ben Affleck, la cinta que traería de vuelta a los Green Lantern Corps o la película en solitario del Cyborg de Ray Fisher. No volvieron ni a ser mencionadas. Casi como si no hubieran existido.

7. Caída y renacimiento de Zack Snyder

Imagen promocional de 'Zack Snyder's Justice League'

Algo que nadie se esperaba era la reivindicación de la figura y la obra DC de Zack Snyder. Pero, poco a poco, un cierto culto comenzó a conformarse alrededor de su persona, sobre todo desde la aparición de la versión extendida de BvS. Hordas de fans, cercanos en algunos momentos a los asaltantes del Capitolio, comenzaron a inundar las redes con el hashtag #ReleasetheSnyderCut. Incluso se llegó a rumorear que el propio Snyder estuvo detrás de una campaña de bots para forzar a Warner.

La realidad es que se consiguió el objetivo. En 2021, HBO Max estrenaría la versión de cuatro horas de Zack Snyder de su Liga de la Justicia. Un montaje que abrazarían sus acérrimos seguidores y espantaría a sus detractores. Pero esto no fue suficiente para sus exacerbados fans, porque posteriormente comenzaron a exigir que el universo Snyder continuara. Algo que a día de hoy se ha confirmado con un rotundo no, pero que todavía no ha conseguido aplacar los ánimos de sus fan fatales.

8. Tenemos que hablar de Ezra Miller

Ezra Miller en 'Flash'

The Flash fue uno de los proyectos que cayeron en ese limbo que provocó la salida de Zack Snyder de DC Films. Proyectada para estrenarse en 2016 de la mano de Phil Lord y Chris Miller, la película pasaría de mano en mano hasta caer en las de Andy Muschietti, otro chico de oro de Warner tras el éxito de las dos entregas que adaptaban It, la monumental novela de Stephen King.

Warner se las prometía felices. El director del taquillazo de It, la recuperación del Batman interpretado por Michael Keaton y el juego con el concepto de multiverso les permitiría resetear el universo DC. La pandemia de covid hizo que la película se retrasara hasta el verano de 2023, pero lo que no podían anticipar es que, meses antes del estreno, su estrella principal Ezra Miller copara los medios de comunicación por las razones equivocadas: agresión, secuestro, rumores de liderazgo de una secta, disturbios y problemas con las autoridades hawaianas.

Warner intentó paliar el temporal hablando lo menos posible de Miller, centrándose en la aparición de Keaton como Batman y dando casi nula presencia del actor protagonista en la promoción. Pero el anuncio de un nuevo universo dirigido por James Gunn hizo que The Flash llegara a las salas con poco interés por su público objetivo, convirtiéndose en uno de los mayores batacazos, no solo de DC Films, sino de toda la historia de Warner.

9. 'Batgirl' o cómo tirar (literalmente) un proyecto a la basura

Leslie Grace como Batgirl

La idea de una película sobre Batgirl se originó con la llegada de Joss Whedon a DC Films, con este último como director. Posiblemente fuera el gancho que le tiró Warner para que acometiera el suicidio artístico y profesional que fue su profanación del trabajo inacabado de Snyder. El fracaso de la propuesta y la caída de Whedon en la industria hicieron que el proyecto cayera en el olvido.

Posteriormente, Batgirl renacería de la mano de dos cineastas, Adil el Arbi y Bilall Fallah, cuyos máximos alicientes eran tanto basarse en la versión más reciente del personaje (inspirada en las formas del Scott Pilgrim de Bryan Lee O’Malley), surgido en 2014 de la mano de Brenden Fletcher, Cameron Stewart y Babs Tarr, como traer de vuelta (de nuevo) al Batman de Michael Keaton.

Aquella concepción inicial para las salas de cine ahora se transformaba en un proyecto planteado para estrenarse directamente en streaming, en la plataforma HBO Max. Pero lo que nadie se vio venir es que la llegada de David Zaslav a Warner (tras su fusión con Discovery) acabaría tirando una Batgirl casi terminada literalmente a la basura. La película jamás verá la luz. ¿Por qué? Les salía más rentable financieramente renunciar a ella que estrenarla.

10. Amber Heard, de víctima a verdugo

Amber Heard como Mera en 'Aquaman' Cinemanía

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp por las denuncias de violencia doméstica por parte de la primera se convirtió en la comidilla mediática de 2022. Algo que se agravaría cuando el tribunal decidiera darle la razón a Johnny Depp, haciendo que Heard pasara de ser percibida como víctima a verdugo. Antes de eso, Warner se había posicionado a favor de la actriz, expulsando a Depp de Animales fantásticos, otra de las franquicias que más quebraderos de cabeza ha dado al estudio.

Heard fue una de las protagonistas de uno de los pocos éxitos rotundos de DC Films, la primera entrega de Aquaman, dirigida por James Wan. Con los retrasos provocados por la pandemia y los problemas internos de DC, su secuela no ha llegado hasta finales de 2023. ¿Qué podía hacer Warner? Pues posiblemente lo peor que se le podía ocurrir. Enterrarla en el tráiler promocional y dejarla fuera del tour promocional previo al estreno.

Para echar más leña al fuego, Heard ha hablado de la incomodidad en el set de rodaje tanto con Wan como con su estrella principal, Jason Momoa. Algo que nada bueno puede traer a una cinta que se augura un fracaso relativo, sobre todo cuando los directamente señalados guardan un silencio incómodo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.