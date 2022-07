Las cloacas del Snyder Cut: ¿estuvo Zack Snyder tras la campaña de acoso online?

Quizá ya fuera un secreto a voces, pero lo ocurrido en los Oscar confirmó que había algo raro en los movimientos fans que amparan a Zack Snyder de un tiempo a esta parte. Los premios especiales concedidos por el público, votados desde redes sociales, honraron en la última ceremonia a dos películas firmadas por el director: el film Fan Favourite resultó ser Ejército de los muertos, mientras que el Cheer Moment correspondió a The Flash (Ezra Miller) en el clímax de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Un posterior artículo de The Wrap descubrió que gran parte de las cuentas que votaron para que esto ocurriera eran falsas, por lo que la conclusión era simple: los fans de Zack Snyder habían amañado los Oscar.

Este hallazgo se alinea, a extremos inquietantes, con un reciente reportaje de Rolling Stone que explora cómo ha funcionado el movimiento fan en redes sociales vinculado a Zack Snyder. Incluso antes de la gestación de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, posibilitada por un clamor popular (reunido bajo el hashtag #ReleaseTheSnyderCut) que exigió a Warner que dejara al director hacer la película tal y como la había concebido antes de que Joss Whedon se hiciera cargo de los reshoots. Lo que se deduce del texto que firma Tatiana Siegel es que Snyder siempre estuvo de un modo u otro en connivencia con estas legiones fan, y que de cara a reforzar sus demandas se procedió a la creación de numerosos bots y cuentas falsas.

El texto hunde sus raíces en 2016, según se había estrenado Batman v Superman: El amanecer de la Justicia. El esperado crossover que unía a Henry Cavill con Ben Affleck fue masacrado por la crítica, y fue entonces cuando Snyder contrató a una empresa de márketing digital para mantener un diálogo directo con los fans, al tiempo que rastreaba sus reacciones y se hacía una idea de cómo su figura era recibida en estos círculos. Un año después empezaba el caos de Liga de la Justicia, con una primera versión que no satisfacía a Warner (en especial tras el varapalo mediático de Batman v Superman) y que conducía a la contratación de Joss Whedon para retocar algunos elementos.

Una vez Snyder tuvo que abandonar la producción al sufrir la pérdida de su hija de 20 años, Whedon se hizo cargo de unos reshoots que dejaron el film irreconocible, estrenándose en noviembre de 2017 con reacciones aún más hostiles que Batman v Superman y una decepcionante taquilla. Antes de marcharse de Warner, Snyder había podido llevarse consigo un disco duro con el material rodado para su versión, y fue entonces cuando habría empezado a surgir el ejército del SnyderVerse. Al año siguiente, el hashtag #ReleaseTheSnyderCut se adueñó de las redes sociales. Todo esto ya lo sabíamos, pero es que hay mucho más.

El ataque del fandom

Al margen de que ciertos sectores del fandom se hayan limitado a compartir su entusiasmo y haya abrazado causas humanitarias, hoy día casi nadie tiene dudas de que #ReleaseTheSnyderCut ha sido (¿es?) un movimiento terriblemente tóxico, que hay quien podría comparar con ese furibundo Gamergate que, a partir de 2014 y haciendo bandera de la misoginia, puso en jaque al mundo de los videojuegos. Los partidarios del SnyderCut se han limitado, por su lado, a acompañar sus demandas de ataques selectivos a figuras que, supuestamente, estarían en contra de su causa. Cayendo algunas veces en la arbitrariedad, siempre en lo gratuito.

En septiembre de 2018 Diane Nelson, expresidenta de DC Films, tuvo que eliminar su perfil de Twitter tras sufrir oleadas de acoso por haber elogiado el Joker de Joaquin Phoenix, film nacido fuera de la continuidad de los films de Snyder. En enero de 2021, cuando ya se había confirmado la producción de La Liga de la Justicia de Zack Snyder y faltaban tres meses para su estreno en HBO Max, apareció en Instagram una imagen con las cabezas decapitadas de varios ejecutivos de Warner Bros. Johanna Fuentes, jefa de comunicación del estudio, también sufrió ataques semejantes, y se produjeron los consabidos review bombings.

La recepción de 'Godzilla vs Kong' también fue afectada por el movimiento Warner Bros.

Godzilla vs. Kong fue atacada en los agregadores de críticas por varios usuarios que querían manipular el impacto del film que dirigía Adam Wingard, y temiendo que por estrenarse 13 días después de La Liga de Justicia de Zack Snyder le robara protagonismo. Cuando meses después se estrenó El Escuadrón Suicida de James Gunn (un film, como Joker, ajeno al SnyderVerse), ocurrió algo similar, hasta el punto de que el propio Gunn habló de ello en redes sociales insistiendo en que tampoco señaláramos a todos los fans de Snyder como responsables de estos atropellos. Entonces sus estrategias, basadas en el acoso y el control histérico de la conversación en torno al Snyder Cut, eran fáciles de comprender.

No ocurría lo mismo, sin embargo, con los medios con los que contaban. El Times Square llegó a tener promoción del #ReleaseTheSnyderCut, y la Comic Con de 2018 fue sobrevolada por una avioneta que exigía, en una pancarta, que dejaran a Snyder dirigir su película. “¿Por qué no vimos ni una sola campaña de Kickstarter por parte de los fans?”, se pregunta una de las fuentes consultadas por Rolling Stone. Las dudas sobre el origen de estos fondos se combinan con la afloración de cuentas falsas (la misma que posibilitó el triunfo de Snyder en los Oscar) a la hora de propulsar el movimiento. Algo que ya está plenamente documentado.

Todo por Snyder

Siegel concluye que el 13% de cuentas que ha participado del activismo por el Snyder Cut son falsas: una cifra notoriamente superior al 3% o al 5% donde suelen incurrir algunos trending topics inflados artificialmente. En sus primeros compases la conversación vino motivada por un sitio web llamado forsnydercut.com, que viralizó el hashtag en mayo de 2018. Alethea Group ha descubierto que el sitio estaba registrado a nombre de la misma persona que dirigía una agencia de publicidad que promete a sus clientes “tráfico barato e instantáneo a su sitio web”: Xavier Lannes.

Alethea Group y otros consultores han publicado un informe, SnyderCut Social Media Presence, recogiendo estas irregularidades. Sus analistas “detectan sucesivos aumentos de actividad negativa creada por autores reales y falsos”, así como la presencia de líderes concretos en Twitter, Facebook e Instagram que promovieron el hashtag #BoycottWarnerBros con la que fue su presidenta un tiempo, Ann Sarnoff.

Aunque gran parte de estas cuentas “no hicieron mucho ruido”, el informe deja claro que hubo bots de por medio, y vincula a Snyder con figuras como Xavier Lannes y Fiona Zheng. Mientras Lannes impulsó forsnydercut.com, Zheng es una usuaria autoproclamada fan de gran presencia en redes que tuiteó intensamente durante los meses previos al estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO Max; según llegó a catálogo, su actividad pasó a ser mínima. La organización de estas figuras y sus seguidores llegaron a conseguir que #ReleaseTheSnyderCut aglutinara hasta un millón de tuits al día.

Al mismo tiempo, estas sumas han sido tan inestables que distintos ejecutivos de márketing descartan que provengan de fans reales, físicos. “Solo hay que fijarse en la caída: el hashtag era trending topic con un millón de tuits al día cuando quisieron estrenar el Snyder Cut. Y bajó a 40.000 en pocos días. Una caída así no es orgánica”, reflexiona un ejecutivo de márketing. El resultado final de estas manipulaciones habría sido la realización, en efecto, de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, pasando por encima del fracaso en taquilla del film anterior, y provocado una inversión de 100 millones de dólares para Warner.

Fotograma de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' Warner Bros.

¿Hasta qué punto es Snyder responsable de esto? El director ha negado cualquier asociación con Lannes y Zheng, y al parecer cuando Godzilla vs Kong sufrió review bombing el mismo Wingard le pidió que apaciguara a sus fans. “Yo no controlo a mis fans. Tienen su propia voluntad y sus opiniones, realmente me das demasiado crédito”, respondió Snyder. Sin embargo, otras fuentes se hacen eco de situaciones y declaraciones extrañas con respecto al binomio Snyder/fans. Creen que el cineasta fue durante meses “como Lex Luthor causando estragos” en las redes sociales, y otras confirman que, en los últimos días de la producción del film, el director aludió directamente al control que tiene sobre su fandom.

Ocurrió ante la negativa de Geoff Johns y Jon Berg, productores de Liga de la Justicia que se habían enfrentado a Snyder antes de su salida inicial del proyecto, de quitar su nombre de los créditos del nuevo film destinado a HBO Max. Snyder se empeñó en que estos debían desaparecer de la película, y en los pasillos de Warner se le oyó gritando “Geoff y Jon me están dando largas a la hora de quitar sus nombres de mi montaje. Así que les destruiré en redes sociales”. Posteriormente, Snyder ha asegurado que si alguien se ha aprovechado de sus fans en Internet ha sido Warner, y no él, pues el estudio habría intentado “usar su base de fans para reforzar los suscriptores de su nuevo servicio de streaming”.

Hoy día, el asunto está sepultado mediáticamente por todo lo ocurrido tras el lanzamiento de La Liga de la Justicia. Según se estrenó los fans remodelaron el hashtag a #RestoreTheSnyderVerse y postularon a Deborah Snyder, productora y esposa de Zack, como presidenta de DC (#DeborahSnyderForDCStudios). No han logrado nada sólido, puesto que Snyder se ha marchado de Warner para trabajar en Netflix (con quien desarrolla la saga Ejército de los muertos y prepara un futuro film, Rebel Moon), y parte de los ejecutivos considerados enemigos del SnyderVerse (como Sarnoff) ha abandonado Warner tras su fusión con Discovery.

A todo lo cual hay que unir la caída en desgracia de Joss Whedon según el actor Ray Fisher aseguró que su comportamiento durante los reshoots de Liga de la Justicia había sido abusivo, y desencadenó una investigación en el seno de Warner unida a denuncias hacia el director por parte de otras figuras. Ocurriera lo que ocurriera en el seno del #ReleaseTheSnyderCut, parece que el movimiento ya no da más de sí.

