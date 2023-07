El historial delictivo de Ezra Miller empieza a despejarse

Finalmente Warner pudo estrenar Flash. Lo ha hecho sin que la película haya sido para nada un éxito, y sin que por regla general la respuesta del público se alinee con las primeras reacciones, que la erigían como una de las mejores películas de la historia. Las críticas, de hecho, han sido más bien mixtas, pero es un triunfo en sí mismo que finalmente la major pudiera estrenarla teniendo en cuenta las circunstancias.

La llegada a cines de Flash ha estado marcada por los problemas con la justicia de su protagonista, Ezra Miller, que luego de concluir el rodaje se embarcó en una sucesión de incidentes violentos y excéntricos que sumieron la película que había dirigido Andy Muschietti en la polémica. El film de DC Studios solo pudo ser lanzado una vez Miller mostraba propósito de enmienda, pidiendo perdón y asegurando que iba a tratarse.

Si ha sido suficiente o no es lo de menos porque la película ha ido como ha ido en taquilla, pero igualmente la historia de Miller más allá de Flash continúa, con una inusual declaración pública en Instagram a partir de uno de sus cargos, recientemente desestimado. A Miller le acusaron de haberse comportado inapropiadamente con un niño de 12 años, prestándole “atención indebida” mientras tenía una pistola. La madre le puso una orden de acoso en el Tribunal del Distrito de Greenfield, en Massachusetts, según hechos recogidos por medios como el Daily Beast.

Este incidente en particular ha sido negado por la abogada de Miller, Marissa Elkins, que ha conseguido que la orden sea desestimada. Elkins niega que Miller estuviera a solas con el niño en algún momento y que tuviera una pistola. “Ezra no niega haber cometido errores. Pero eso no hace que cada alegación, rumor o falsa acusación sea cierta. Hay consecuencias reales cuando afirmaciones como estas se amplifican despreocupadamente, sin ninguna consideración por los hechos".

“Estas falsas acusaciones, avivadas por medios de comunicación sin escrúpulos, han puesto en peligro la recuperación de Ezra y han causado un daño terrible a su reputación y a su carrera”. Según se ha conocido el fallo del juez, Miller ha escrito un comunicado en Instagram, mostrando su alivio “por el resultado de hoy” y “el agradecimiento en este momento a quienes me han apoyado y tratado de garantizar que se detuviera este abuso atroz”. “Las órdenes de protección están destinadas a proporcionar seguridad a las personas, familias y niños que están en peligro”.

“No están destinadas a ser utilizadas como armas por quienes buscan fama fugaz en los tabloides o algún tipo de venganza personal cuando hay personas que necesitan verdadera y desesperadamente estos servicios”.

