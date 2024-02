La película de Camila Mendes que es lo más visto de Prime Video y no te puedes perder esta semana

La película más vista en todo el mundo en Amazon Prime Video no es ni la polémica Saltburn (2023) ni This Is Me... Now: A Love Story (2024), la cinta musical con la que Jennifer Lopez ha acompañado el lanzamiento de su nuevo disco. El largometraje más visualizado en la plataforma de streaming durante la última semana ha sido Upgraded: Primera clase una comedia romántica protagonizada por Camila Mendes, conocida por su trabajo en Riverdale, y a la que en España solo ha superado Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes (2023).

Aunque no sea uno de los grandes estrenos cinematográficos del año, Upgraded: Primera clase ha conseguido grandes datos de visualizaciones durante sus dos primeras semanas en Amazon Prime Video, a la que llegó el pasado 9 de febrero. La película protagonizada por Camila Mendes tiene menos de una hora y 45 minutos de duración, por lo que además es ideal para que los amantes de las comedias románticas la vean en una tarde.

'Upgraded: Primera clase' en Prime Video: sinopsis

La becaria Ana Santos (Mendes) sueña con poder trabajar en una reputada casa de arte de Nueva York. La joven detecta un error crucial en el último catálogo de la subasta y es ascendida a tercera asistente de la formidable directora de la compañía, Claire Dupont, a la que debe seguir hasta Londres... en un vuelo de primera clase en el que conocerá a William, al que miente sobre su verdadera posición.

Su mentira llegará tan lejos que conocerá a la acaudalada familia de William y se adentrará en su círculo más cercano, pero los engaños no tardarán en ser descubiertos, lo que hará que el mundo de Ana se tambalee por completo, tanto su futuro laboral en la élite artística neoyorquina como su romance con el apuesto caballero.

'Upgraded: Primera clase' en Prime Video: reparto

Camila Mendes protagoniza Upgraded: Primera clase, mientras que el actor Archie Renaux, al que se ha podido ver en la serie de Netflix Sombra y Hueso, interpreta a William, a cuya madre, Catherine, da vida Lena Olin. La conocida actriz Marisa Tomei da vida a la directora Dupont, y completan el reparto de esta película de Amazon Prime Video Saoirse-Monica Jackson, la protagonista de Derry Girls, Anthony Stewart Head (Buffy cazavampiros) y Thomas Kretschmann (Indiana Jones y el Dial del destino, 2023) entre otros.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.