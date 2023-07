La nueva película de Ryan Gosling tras 'Barbie'

La Ken-ergy está muy alta. Todos estamos deslumbrados con los looks de Margot Robbie en la promoción de Barbie. Pero demasiado poco se habla del servicio que hizo Ryan Gosling a los fans de la muñeca y, por qué no decirlo, a la industria cinematográfica en general.

Supimos que era el novio de Barbie perfecto cuando le vimos posar con su camiseta dedicada a la directora Greta Gerwig y una chaqueta rosa y, desde entonces, no ha dejado de maravillarnos. Incluso las primeras reacciones a la película nos dejaron claro que Gosling había nacido para este papel.

Todo lo bueno se acaba y, por mucho que nos pese, Ryan Gosling no puede pasarse el resto de su vida siendo, bueno, "solo Ken". Admitámoslo: por mucho que nos guste esta nueva faceta suya, el actor nos dio La la land, Crazy Stupid Love, El diario de Noa y mil películas más que hacen que queramos que no deje nunca de aparecer en nuestras pantallas.

'The Fall Guy' con Ryan Gosling

Lo sabemos, te has quedado igual al leer el título de la nueva película. No es como cuando seguramente pudiste adivinar cuál sería el nuevo proyecto de Florence Pugh tras Oppenheimer. Normal, todavía no se sabe casi nada de The Fall Guy. Solo si veías series de los 80 puede que te suene el título, pues se trata de una adaptación de la serie de televisión del mismo nombre creada por Glen A. Larson y protagonizada por Lee Majors.

A pesar de que todavía no se nos ha dado un argumento detallado, lo que sí sabemos son los actores que van a formar el reparto. A Gosling, quien interpreta a un doble de riesgo que trabaja en un plató de cine con la estrella para la que hizo de doble hace tiempo, se une Emily Blunt como Gail, una maquilladora protésica.

Aaron Taylor-Johnson interpreta a dicha estrella de cine y Stephanie Hsu a su asistente personal. Entre el reparto encontramos también a Winston Duke, Hanna Waddingham, Teresa Palmer y Ben Knight.

Aunque poco más se sabe de esta producción, que contara con el guion de Drew Pearce (Iron Man 3, Misión Imposible: Nación secreta, Fast & Furious: Hobbs & Shaw) y será dirigida por David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2, John Wick: Otro día para matar), su estreno está programado para 2024 así que, por ahora, mientras esperamos más información e imágenes de la película, tendremos que conformarnos con Ken.

