La relación de Barbie y Ken: a Ryan Gosling le gustó este detalle, pero las amigas de Margot Robbie no lo entienden

Barbie era uno de los estrenos más esperados de 2023 y, a su llegada a los cines de todo el mundo, no ha decepcionado. La película dirigida por Greta Gerwig, con Margot Robbie en la piel de la muñeca de Mattel, ha recibido elogios por parte de la prensa especializada (aquí puedes leer nuestra crítica) y ha arrasado en taquilla, imponiéndose a Oppenheimer.

Entre los aspectos más celebrados de la película, han destacado su humor meta, su sorprendente emotividad y ese Ken (Gosling) que roba todo el protagonismo con cada intervención. Sin duda, el viaje de autodescubrimiento de Barbie y su eterno enamorado es una de las tramas centrales del filme, que ahonda en su particular relación.

Mientras Barbie vive su propia crisis existencial al adentrarse en el mundo real, el personaje de Gosling también afronta sus inseguridades en pareja y su dependencia emocional. Además, muchos espectadores se han sorprendido al comprobar que los protagonistas no comparten ni un solo beso en las casi dos horas que dura el filme.

Margot Robbie y Ryan Gosling no se besan en 'Barbie'

La falta de contacto físico entre la pareja puede resultar extraña, pero sirve para enfatizar la distancia emocional que hay entre ellos. Ken daría la vida por Barbie y busca desesperadamente su atención, pero ella no siente lo mismo y prefiere pasar sus noches con sus amigas en lugar de con su novio.

Así, la decisión de que los personajes no se besen tiene sentido narrativo, incluso en esa secuencia posterior a una fiesta en casa de Barbie, en la que Ken se acerca a ella, pero no completa el beso. Sin embargo, las amigas de Margot Robbie no han pasado la oportunidad de burlarse de ella por desaprovechar la oportunidad de besar a Ryan Gosling.

En una entrevista con People, al ser preguntada sobre si estaba feliz por no haber tenido que besar a nadie en Barbie, Robbie ha respondido: "¡Uh, no! No fue una victoria para mí. Todas mis amigas me dijeron: 'Has hecho una película con él, ¿y no le besas? ¿Qué te pasa? Pensábamos que estabas al mando de esta'. Les dije: 'Lo sé. No puedo tacharlo de mi lista". Recordemos que Robbie, además de protagonizar la película, también la produce.

Por el contrario, Gosling está encantado con este detalle y la aproximación de Gerwig a la relación entre los personajes. "Fue muy divertido tratar de averiguar cuál podría ser su idea de besarse", ha afirmado el actor en esa misma entrevista: "Me alegro mucho de que todo eso desapareciera".

Robbie y Gosling volverán a coincidir en su próximo proyecto, la precuela de Ocean's Eleven en el que ya trabajan. A falta de conocer detalles sobre la trama y sus personajes, seguro que las amigas de la australiana ya se preguntan si esta vez por fin la verán besarse con Gosling. Al fin y al cabo, Robbie vuelve a firmar como productora.

