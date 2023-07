¿Quién es la señora que protagoniza el momento más tierno de 'Barbie'? Es una leyenda del cine

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE BARBIE]

Barbie ha cumplido con los pronósticos e incluso los ha superado. En su primer fin de semana en la cartelera, la película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, un macroevento cinematográfico en rosa, ha reventado la taquilla internacional, convirtiéndose en el mejor estreno del año y también en el más lucrativo con una mujer como directora.

Sin duda, la aproximación en clave feminista a la muñeca de Mattel, cargada de autocrítica, humor y más emoción de la que muchos esperaban (aquí puedes leer nuestra crítica), ha sido celebrada por los espectadores de todo el mundo, que se han contagiado de la fiebre Barbie y la han posicionado por delante de Oppenheimer.

La producción de Gerwig era uno de los filmes más esperados del año, gracias en parte a su apabullante promoción, pero, como decíamos, muchos se han sorprendido por el mensaje tan profundo que esconde la trama. El viaje de autodescubrimiento de la protagonista en su travesía desde Barbieland al mundo real está llena de momentos conmovedores.

Una de las escenas más comentadas de Barbie tiene lugar en Los Ángeles, con la rubia recién llegada a la ciudad, tratando de dar con la niña que ha roto la barrera entre Barbieland y el mundo real. En un banco, la protagonista conecta con los recuerdos de esa humana por la que su vida perfecta ha empezado a desmoronarse.

Tras ver las imágenes de la joven adolescente, la muñeca no puede evitar llorar por primera vez y, acto seguido, nada más abrir los ojos, repara en lo que pasa a su alrededor: una niña juega en un parque, una pareja discute, otra ríe, un chico solitario parece triste. Así, la protagonista siente por primera vez las confusas y contradictoras emociones humanas.

Justo en ese momento, mira a un lado y ve a una señora mayor que también espera sentada en el banco. Esta mujer le devuelve la mirada. Barbie le dice que es preciosa, a lo que la señora responde: "Lo sé". Y ambas ríen. Segundos después, Barbie se marcha con Ken en busca de la niña de sus visiones, pero antes echa un último vistazo a la mujer.

Si bien la secuencia no es fundamental para la historia, sí que resulta imprescindible para entender el cambio que empieza a darse dentro de Barbie, la conexión que esta experimenta con otros sentimientos más allá de la felicidad. Asimismo, es uno de los instantes más emotivos del filme.

Ann Roth, la mujer que comparte banco con Barbie

Margot Robbie en 'Barbie' Cinemanía

La mujer que protagoniza esta tierna escena con Margot Robbie es una leyenda del cine. Se trata de Ann Roth, diseñadora de vestuario nominada al Oscar hasta cinco veces y que se ha alzado con el hombrecillo dorado en dos ocasiones, la primera por El paciente inglés en 1996 y la segunda con La madre del blues en 2020.

Roth, de 91 años, lleva seis décadas trabajando en el cine y ha participado en títulos destacados como Cowboy de medianoche (1969), Cómo eliminar a su jefe (1980), Sabrina (y sus amores) (1995), El talento de Mr. Ripley (1999) o Las horas (2002). Asimismo, ha colaborado con Noah Baumbach, coguionista de Barbie y pareja de Gerwig, en Margot y la boda (2007), Mientras seamos jóvenes (2014) y la reciente Ruido de fondo (2022).

En una entrevista para Rolling Stone, Gerwig ha revelado que varios ejecutivos quisieron eliminar la escena del banco del filme, pero ella insistió en que se trataba "del corazón de la película". "Me encanta esa escena", ha afirmado la directora: "Y la mujer mayor en el banco es la diseñadora de vestuario Anne Roth. Es una leyenda".

Roth, por su parte, prefiere mantenerse humilde, como muestra su perfil en The New York Times: "No digáis que soy maravillosa. No me llaméis leyenda de 91 años. No me llaméis la persona más mayor de la película Barbie".

Le guste o no a Roth, es una leyenda de Hollywood y su participación en Barbie nos ha regalado una de las escenas más comentadas en el primer fin de semana de estreno, un momento muy emotivo que probablemente te saque alguna lágrima, como le pasa a Margot Robbie en pantalla.

