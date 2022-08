"No quise hacerlo": J.K. Rowling sobre su ausencia en el especial de Harry Potter 'Regreso a Hogwarts'

Este 1 de enero HBO Max estrenó Harry Potter: Regreso a Hogwarts, un especial televisivo estilo Friends: The Reunion que buscaba solazarse en nuestra nostalgia para festejar los 20 años transcurridos desde el inicio de la saga cinematográfica de Harry Potter. De ahí que en el evento interviniera buena parte del reparto original, junto a directores, fans con mucha emoción que compartir y estrellas invitadas… pero no hubo rastro de J.K. Rowling. Es decir, la autora de los libros originales y productora de la saga (antes de pasar a recibir crédito de guionista en Animales fantásticos) aparecía por la vía de imágenes de archivo, pero no había participado como tal en el desarrollo de Regreso a Hogwarts.

Cundieron las especulaciones. La figura de Rowling, paralelamente a que Animales fantásticos pierda la estima del público, se ha visto envuelta en los últimos años en sucesivas polémicas por su postura beligerante hacia las personas trans, de forma que incluso varios intérpretes de las películas (de Daniel Radcliffe a Emma Watson, pasando por Eddie Redmayne o Katherine Waterston) no han dudado en mostrar su apoyo al colectivo. La ausencia de Rowling en Regreso a Hogwarts podía haber obedecido a esta controversia, pero durante una reciente entrevista en el podcast de Graham Norton la autora lo ha negado. Si no acudió a Regreso a Hogwarts fue, simplemente, porque no quiso.

“Sí, me pidieron que participar y decidí que no quería hacerlo”, cuenta Rowling, que insiste en que “nadie le dijo que no fuera”. “Pensé que se trataba más de las películas que de los libros, ya sabes, creo que con razón. Es decir, de eso trataba el aniversario”. Es cierto que Regreso a Hogwarts abordaba el fenómeno Harry Potter en tanto a las adaptaciones auspiciadas por Warner Bros., de forma que Rowling pudo pensar que su presencia no era imprescindible. Aún así, en la misma entrevista le preguntan cuál es su relación actual con el “joven reparto”, teniendo en mente los conflictos referidos.

“Con algunos mejor que con otros, pero siempre ha sido así. A algunos les conocía mejor que a otros”, responde Rowling. Estos días, la autora ha vuelto a saltar a primera línea de actualidad tras sufrir una broma por videollamada a cargo de dos cómicos rusos haciéndose pasar por Volodymir Zelensky, y más tarde al ser amenazada de muerte en redes tras mostrar su repulsa por el atentado de Salman Rushdie. Dentro del Wizarding World, entretanto, la mala taquilla de Los secretos de Dumbledore habría sellado el destino de Animales fantásticos, pero igualmente se divisa un futuro bombazo con el videojuego Hogwarts Legacy (con el que se supone que Rowling no ha tenido vinculación).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.