Warner Bros. vuelve a defender a J.K. Rowling frente a las críticas en redes

Gracias al creciente historial delictivo de Ezra Miller, J.K. Rowling dista de ser la figura más controvertida involucrada en la saga Animales fantásticos, pero eso no significa que a cada tanto Warner Bros. no tenga que apagar también unos cuantos fuegos por su parte. Esta franquicia de precuelas de Harry Potter estrenó recientemente Los secretos de Dumbledore queriéndose sobreponer a otro conflicto (la percepción pública de Johnny Depp) reclutando a Mads Mikkelsen como nuevo Grindelwald, pero la taquilla no acompañó y las críticas fueron mediocres. Hoy nadie tiene muy claro que la saga donde Rowling ejerce de guionista vaya a continuar, aunque desde luego Harry Potter sigue siendo un filón.

A finales de este año saldrá a la venta Hogwarts Legacy, esperadísimo videojuego cuyos responsables sostienen que la vinculación de Rowling ha sido mínima. Sin duda, esto responde al enorme cuestionamiento público que ha sufrido la autora de Harry Potter en los últimos años, a causa de su posición beligerante contra el colectivo trans (abanderada con el apelativo “terf”). Uniendo esto a la ausencia de Rowling en el especial de HBO Max que celebraba el legado de las adaptaciones cinematográficas de Harry Potter (Regreso a Hogwarts) hay quien cree que Warner está intentando distanciarse de la novelista, pero la major acaba de desmentirlo durante un reciente evento al hilo de La piedra filosofal.

Este celebraba su aniversario y se centraba en Tom Felton, intérprete de Draco Malfoy, con la idea de que sus declaraciones fueran recogidas en un nuevo documental, Mandrakes and Magical Creatures. En cierto momento Claire Gregory, de Sky News, preguntó por Rowling, y las relaciones públicas de Warner vetaron esta pregunta. “J.K. tiene mucha presión a sus espaldas. ¿Es extraño que intervenga en asuntos como estos?”, inquirió Gregory con respecto a la realización del documental. A lo cual un representante dijo “siguiente pregunta, por favor". Horas después, Daily Mail publicó una respuesta de Warner Bros. a lo sucedido.

En ella, el portavoz de Warner Bros. Studio Tour London aseguró que la major está encantada de seguir colaborando con Rowling. “Warner Bros. ha disfrutado de una asociación creativa, productiva y satisfactoria con J.K. Rowling durante los últimos 20 años. Es una de las narradoras más talentosas del mundo y nos enorgullece ser el estudio que da vida a su visión, a sus personajes y a sus historias, ahora y en las próximas décadas”. Los representantes de la empresa, pues, “lamentan que se produjera este episodio”.

Esto ocurre apenas una semana después de que Rowling fuera víctima de una broma telefónica por parte de los humoristas rusos Vovan y Lexus. Durante una conferencia de Zoom, los cómicos se hicieron pasar por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ridiculizando a la autora.

