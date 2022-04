Warner cree que hay futuro para Harry Potter pese a los problemas de ‘Animales fantásticos’

La franquicia Animales fantásticos ofrece hoy día un dolor de cabeza para Warner Bros., marcada por la reciente fusión entre WarnerMedia y Discovery. Esta operación empresarial, además de renombrar oficialmente a la major como Warner Bros. Discovery, ha traído aparejado un cambio de puestos de poder y, consiguientemente, de prioridades a la hora de elegir qué cabeceras fortalecer. Animales fantásticos, cuya última entrega es Los secretos de Dumbledore, no parece un activo prometedor en ese sentido. No tanto por los conflictos mediáticos (arrestos de Ezra Miller, sustitución de Johnny Depp por Mads Mikkelsen, J.K. Rowling intensificando su hostilidad contra el colectivo trans), como porque su recaudación hasta el momento está dejando mucho que desear.

Los secretos de Dumbledore ha debutado este fin de semana en EE.UU. con 43 millones de dólares, en lo que supondría la cifra más baja para un film adscrito al Wizarding World. Combinando todo lo expuesto con las malas críticas es difícil anticipar un escenario donde Warner dé luz verde a las dos entregas que, supuestamente, quedarían para completar la historia planeada por Rowling. No obstante, según recoge The Wrap, que Animales fantásticos termine de forma prematura no supondría ni por asomo el fin del Wizarding World, ni de los proyectos basados en Harry Potter. Al fin y al cabo, el poder de esta franquicia va mucho más allá de los films que protagoniza Eddie Redmayne.

No hay que olvidar, en ese sentido, el éxito que tuvo a principios de año el especial nostálgico Regreso a Hogwarts, ni tampoco el hype que despierta Hogwarts Legacy, videojuego cuyo lanzamiento está fijado para estas Navidades. Todo ello mueve a Jeff Goldstein, ejecutivo de Warner, a mantener el optimismo pese a los problemas de Animales fantásticos. “Aunque las cifras de Los secretos de Dumbledore están siendo más bajas que las películas previas, seguimos creyendo que se ha hecho un buen trabajo manteniendo fresco el Wizarding World en las cabezas de la gente, y estamos contentos con los beneficios a partir de los parques temáticos, las tiendas y otros productos de la franquicia”, asegura.

“Animales fantásticos siempre fue concebida como una pieza en un plan más grande para el Wizarding World”, recuerda Goldstein, en función a las obras nombradas pero también a otros posibles proyectos. Teniendo en cuenta la importancia de HBO Max en los planes de WarnerMedia no sería descabellado empezar a trabajar en alguna serie destinada al streaming que se ambientara en el universo de Rowling, aunque seguramente lo más deseable sea adaptar Harry Potter y el legado maldito. Al fin y al cabo parece que el apego de los fans a los personajes originales sigue intacto, y llevar al cine esta obra teatral, secuela oficial de las siete novelas de Rowling, sería una buena forma de explotarlo.

Hay un pequeño problema para ponerse a trabajar en ello, sin embargo, y es que Daniel Radcliffe, intérprete original de Harry Potter, ya ha dejado claro que no tiene interés en regresar a la franquicia que le llevó a la fama. Si Animales fantásticos termina finalmente en Los secretos de Dumbledore, podemos esperar que las negociaciones comiencen de inmediato para lograr que Radcliffe cambie de idea.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.