Nicolas Cage carga duramente contra la IA y su cameo como Superman en 'Flash': “Es una pesadilla inhumana”

En los últimos meses, Tim Burton ha mantenido una cruzada contra el uso de la Inteligencia Artificial a la que calificaba como "un robot que te roba el alma", mostrándose totalmente contrario a recuperar personajes queridos a través de ella, como recientemente sucedía con el Superman de Nicolas Cage en Flash.

Aunque Nicolas Cage cree que en este caso la IA no era la responsable directa de este cameo, sí que culpaba al CGI de crear algo con lo que no estaba de acuerdo. Así, el actor norteamericano aprovechaba para apoyar las palabras de Burton y cargar contra las nuevas tecnologías.

"Entiendo a Tim Burton y estoy con él en ese sentido. La IA es una pesadilla para mí. Es inhumano. No hay nada más inhumano que la inteligencia artificial", confesaba el actor de Leaving Las Vegas.

Nicolas Cage habla sobre su extraño cameo en 'Flash'

Al hablar sobre su cameo inesperado como Superman en Flash, Nicolas Cage ha mostrado su desconcierto. Una reaparición como el Hombre de Acero después de Superman Lives!, el proyecto fallido que iba a protagonizar en los 90 bajo la dirección de Tim Burton y del que al menos nos regaló una serie de instantáneas de sus pruebas de vestuario.

"Yo no hice eso. No fue lo que hice. No creo que haya sido generado por IA, aunque sé que Tim Burton está molesto con la IA al igual que yo. En ese caso fue CGI para que pudieran envejecerme y luchar contra una araña, pero no hice nada de lo que pasó allí. Creo que hicieron algo con eso y está fuera de mi control", confiesa un perplejo Cage.

"Literalmente fui a filmar una escena durante tal vez una hora con el traje, observando la destrucción de un universo y tratando de transmitir los sentimientos de pérdida, tristeza y terror en mis ojos. Eso es todo lo que hice", explica Cage sobre lo que realmente rodó y lo que luego vio en el resultado final.

De esta forma, el actor entiende a la perfección el enfado mayúsculo de Tim Burton contra la IA y lo que está haciendo con los superhéroes clásicos de DC, después de que el cineasta dirigiera en el pasado Batman (1989) y su secuela Batman vuelve (1992),

"Lo entiendo. Sería muy infeliz si la gente tomara mi arte y se apropiara de él", añade Cage. Al actor parece que tampoco le está gustando la nueva tendencia de Hollywood, sumándose a otras voces que claman contra esta tecnología como el cineasta Wes Anderson o el intérprete hollywoodiense Tom Hanks.

Independientemente de las palabras de Nicolas Cage, el filme dirigido por Andy Muschietti y protagonizado por Ezra Miller convenció a gran parte del público y la crítica, aunque quedó lejos de los resultados esperados en taquilla con tan solo 270 millones de dólares recaudados, partiendo de 200 millones. Un nuevo descalabro para DC.

