Estas son las series y películas de HBO Max que desaparecerán del catálogo antes de que acabe agosto

Las plataformas también están preparándose para la cuesta de septiembre. Con hornadas de series originales por estrenarse y películas de producción propia a punto de deslizarse en sus catálogos, los distintos servicios de streaming se despiden de otros tantos títulos cuya licencia no han querido o no han podido renovar. En HBO Max España, se darán de baja 27 películas antes de que comience septiembre.

La primera de todas será Mañana empieza todo, protagonizada por Omar Sy (Intocable) cuyo irónico título será el primero en poner en marcha una fuga a la que seguirá Jonah Hex (con Josh Brolin, Megan Fox, Michael Fassbender y John Malkovich), que sólo se encuentra, en nuestro país, disponible en HBO Max; y En fuera de juego, con Diego Peretti y Fernando Tejero, también en exclusiva en la plataforma mencionada.

'Fuera de juego' (2011) Cinemanía

Sin embargo, la gran desbandada se producirá el mismo 31 de agosto, cuando abandonen HBO Max España 18 títulos. Entre ellos, sobresale una saga (o la parte que de ella hay disponible en la plataforma) muy popular entre los espectadores del cine de acción. Por tanto, te avisamos con días de antelación para que tengas la oportunidad de echarle un último vistazo. No te preocupes, hay tiempo de sobra: Ethan Hunt ha estado involucrado en misiones más complicadas.

Estas películas se autodestruirán en 5 segundos

HBO Max era uno de los hogares que, en nuestro país, tenía la saga Misión Imposible. En esta plataforma, se escondían las cinco primeras entregas protagonizadas por Tom Cruise. Excepto Fallout y la recientemente estrenada Misión Imposible: Sentencia Mortal, parte 1, HBO Max reúne todas las aventuras de Ethan Hunt, pero con fecha de caducidad para el 31 de agosto.

'Misión Imposible 1'

No obstante, las entregas de Misión Imposible no son precisamente inaccesibles títulos de culto, y continúan disponibles en otras plataformas, como Movistar Plus, Netflix, SkyShowtime o Amazon Prime.

Además de la célebre saga de acción, también dejan el catálogo de HBO Max España otras películas populares, como Top Gun (1986), Ghost (1990), Reservoir dogs (1992), Watchmen (2009), The Artist (2011) o Inferno (2016).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.