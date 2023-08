Estas son las series y películas de Netflix que pronto desaparecerán del catálogo

El ciclo de la vida, en formato audiovisual: unos títulos llegan, cargados de esperanzas, a las plataformas pero, para que haya hueco suficiente, otros deben irse. Netflix no es una excepción al respecto: para el 15 de septiembre, habrán abandonado su catálogo en España 33 películas y series, un número que, sin duda, crecerá conforme vayan pasando los días y se confirmen nuevos decesos. Para que cuentes con tiempo suficiente, te indicamos qué producciones han puesto ya en marcha una cuenta atrás para salir de Netflix.

El 18 de agosto, se producirá uno de los éxodos principales, ya que hasta 9 títulos dejarán la plataforma: entre ellos, sobresalen seis cintas polacas (Venecia, Billete a la luna, Vergüenza, ninguna, El mayordomo, S@ledad en la Red, y Justicia sin límites) y la serie de animación El pequeño Singham.

Venecia (2010) Cinemanía

Filipinas sustituirá a Polonia como país de procedencia de gran parte de los títulos que, este fin de semana, estarán disponible por última vez en Netflix: entre ellos, se cuentan Four sisters and a wedding y Mi novio, el gángster. Otra víctima será la serie coreana Liver or die.

En las semanas siguientes, caducará también el periodo en Netflix de Fast & Furious: Hobbs & Shaw (que también se encuentra en Movistar Plus) o el manga de dos temporadas Black Lagoon.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

¿Por qué las plataformas eliminan sus títulos?

Todo producto se compra por un espacio limitado de tiempo. Una vez que este se acerca a su vencimiento, la plataforma propietaria debe decidir si quiere renovar su licencia, al mismo tiempo que la distribuidora ha de reflexionar sobre si le interesa que su título esté en manos de esa plataforma, y no otra.

Así ocurrió con las películas de Star Wars, que pasaron de Netflix a Disney Plus, o con algunos títulos que son eliminados temporalmente de las plataformas porque van a proyectarse en cines con motivo de un aniversario o una remasterización.

