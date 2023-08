Estos son los títulos de Amazon Prime Video que pronto desaparecerán del catálogo

Las plataformas de streaming han entrado en los últimos años en una producción masiva de películas y series, tanto en España como en todo el mundo. Una de ellas, Amazon Prime Video, acaba de estrenar una de sus mayores apuestas para el 2023, la adaptación cinematográfica de Rojo, blanco y sangre azul, el best-seller centrado en un romance entre el príncipe de Inglaterra y el hijo de la presidenta de Estados Unidos.

Pero la plataforma propiedad de Jeff Bezos, a pesar de ir sumando exitosos títulos a su profundo catálogo, también los elimina, e incluso a un ritmo similar. Esta práctica es común en todas las plataformas, por lo que conviene saber qué títulos serán eliminados. Estos son los que desaparecerán de Amazon Prime Video durante el próximo mes.

Películas y documentales que desaparecen de Prime Video

En el apartado de películas, las 16 más próximas a ser eliminadas son Tiempo (2021), la penúltima cinta del director M. Night Shyamalan, que ya ha desvelado detalles de su próximo proyecto, y Zona 414 (2021), una cinta de ciencia ficción ambientada en una ciudad habitada por humanoides. Ambos largometrajes desaparecerán el 18 de agosto.

M. Night Shyamalan dirige a Gael García Bernal en el set de 'Tiempo' Cinemanía

Cuatro días después, el 22 de agosto, lo hará Alerta Global (2022), otra cinta de ciencia ficción, mientras que el día 27 de este mismo mes desaparecerán otros dos títulos: El alpinista (2021), un documental, y La última fiesta (2016), una cinta de comedia argentina. Pero la verdadera escabechina llegará pocos días después.

El día 30 de agosto, Amazon Prime Video eliminará de su catálogo hasta once películas y documentales, la mayoría sobre cocina y cultura vasca: Andoni Luis Aduriz: La cocina de las palabras (2008), Behobia-Donostia. 20 kilometros, mil historias (2014), Berasategui: la cocina de los números (2008), Bilbao en el tiempo (2013), Eneko Atxa: Caricias de sabor (2015), Go!azen (2009), Hilario Arbelaitz: El fuego y la mano (2008), Juan Mari Arzak: El mundo en su casa (2008), La Concha: Pasion y triunfo (2013), Laín (2012) y Subijana: El plato como un mar (2008)

Series que desaparecerán de Amazon Prime Video

Respecto a las series, en el próximo mes desaparecerán casi una veintena de títulos. El mismo día 30 de agosto, se eliminarán del catálogo la primera temporada de nueve series: Ama Lurra, Bring It On, Ghost, He Is Psycometric, Prison Playbook, Reply 1994, Reply 1998, Search WWW, Signal y The Crowded Clown. Al día siguiente harán lo propio la de Doctor Who y la de Inés del alma mía.

Primera temporada del reboot de 'Doctor Who' BBC

Ya en el mes de septiembre, el día 1 no estará disponible la primera temporada de El incidente, mientras que el 5 desaparecerá Pistorious, centrada en la historia del atleta. El día 13 se eliminará las temporadas 1 de dos series míticas, como son Shameless y El ala oeste de la Casa Blanca. Y al día siguiente pasará lo mismo con El cuento de la criada, Fargo, Cuatro bodas y un funeral y Silvana Sin Lana.

