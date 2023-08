¿Quién es Nicholas Galitzine? El actor que interpreta al príncipe Henry en 'Rojo, blanco y sangre azul'

Tan solo verle en las primeras imágenes oficiales de Rojo, blanco y sangre azul, con su pelo teñido de rubio y su actitud antipática hacia su “enemigo”, nos convenció de que él era el actor perfecto para interpretar a Henry en esta adaptación de la novela de Casey McQuiston sobre la historia de amor entre el príncipe de Inglaterra y Alex, el hijo de la presidenta de Estados Unidos.

Luego llegaron el tráiler, los clips y, finalmente, la película entera, que se estrenó en Prime Video el 11 de agosto, y acabamos de confirmarlo: sabíamos que la historia del príncipe de Inglaterra nos iba a hacer llorar y que Nicholas Galitzine iba a ser el Henry que siempre imaginamos leyendo el libro, y así ha sido.

Junto a Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine se ha convertido en nuestra nueva obsesión y, por ello, nos hemos visto en la obligación de buscar todas las películas y series en las que ha aparecido. Porque sí, vamos a volver a ver Rojo, blanco y sangre azul mil veces más, pero no está de más variar un poco de vez en cuando.

Películas y series de Nicholas Galitzine

Nacido en Londres el 29 de septiembre de 1994, Galitzine obtuvo su primer papel con 20 años en la película The Beat Beneath My Feet (2014), un drama musical que protagonizó junto a Luke Perry. A este le siguieron otras producciones como High Strung (2016), Handsome Devil (2016), The Changeover (2017), Share (2019) o Jóvenes y brujas (2020).

Paralelamente, también apareció en televisión en un episodio de la serie Legends, en la película de 2017 The Watcher in the Woods y en la serie de drama sobrenatural y terror Chambers, en la que interpretaba al personaje principal Elliott Lefevre.

Sin embargo, si eres fan de los dramas y musicales para jóvenes, seguramente te suene de haberle visto en la película Cinderella (2021) de Prime Video, el musical protagonizado por Camila Cabello en el que interpretaba al príncipe Robert y en el que pudimos verle cantar.

Un año más tarde, le vimos actuar junto a Sofia Carson en Corazones Malheridos (2022), la película de Netflix en la que dio vida al soldado Luke Morrow y que se convirtió en otro de sus grandes éxitos en plataformas.

Tras el estreno de Rojo, blanco y sangre azul, volveremos a ver al actor el 25 de agosto en Bottoms, la película de adolescentes con la que podremos volver a obsesionarlos con él.

