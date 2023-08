La canción 'I'm Just Ken' que Ryan Gosling interpreta en 'Barbie' es el 'hit' del verano en Spotify

A estas alturas, con casi dos meses desde su estreno en cines, hablar del taquillazo de Barbie no es ninguna novedad. Pero sí que al fenómeno de la película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie se le ha añadido su banda sonora repleta de canciones, lo que tampoco no sería ninguna sorpresa si no fuera porque a pesar de contener temazos de artistas tan célebres y mediáticos como Dua Lipa, Billie Eilish, Sam Smith, Hai o Lizzo, el que está arrasando es el protagonista masculino del mismo largometraje, Ryan Gosling con su balada de chico triste titulada I'm Just Ken.

Una canción que además fue incluida casi por sorpresa y en el último momento en la banda sonora y que, al igual que la canción Peaches del actor y cómico Jack Black para la película de animación de Super Mario Bros, se ha convertido en un exitazo inesperado. Concretamente, The Washington Post recoge que I'm Just Ken registra una media de 12,9 millones de reproducciones al mes en Spotify. Una cifra que hasta el miércoles 16 de agosto, y contando que ya estaba disponible antes del estreno de Barbie, supondría que ya ha sido escuchada 41 millones de veces.

Esto supone más reproducciones que otros cantantes profesionales muy reconocidos. Por ejemplo, más que la cantautora Phoebe Bridgers, que ha sido portada de la prestigiosa revista Rolling Stone este año; que el cantante de música country Jason Aldean (aún coleando su reciente controversia por las connotaciones racistas que contendría el video musical de su más reciente single, Try That in A Small Town); o el rapero Rick Ross, nominado a tres premios Grammy este año.

La canción de Gosling, escrita y producida por Mark Ronson y Andrew Wyatt, también ha entrado a formar parte de la conocida lista Billboard 100, y vuelve a poner en el foco de atención las dotes como cantante del actor canadiense, quien junto a su amigo Zach Shields formó la banda Dead Man's Bones y llegaron a publicar su primer, y único álbum hasta la fecha, en 2009, además de cantar en el oscarizado musical La La Land de Damien Chazelle coprotagonizado por Emma Stone.

Y, citando a los Oscar, tanto Gosling como Jack Black ya pueden ir afinando sus cuerdas vocales porque, ante las más que probables candidaturas a mejor canción original, ambos seguramente también deberán interpretarlas en la gala de los famosos premios de Hollywood.

