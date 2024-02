'Madame Web' se desploma en su segundo fin de semana. Estas son las más taquilleras en España

Al igual que con Morbius, el universo marvelita basado en Spider-Man de Sony con Madame Web no está teniendo demasiada fortuna en los cines. Por ejemplo en España y, según los datos de ComScore Movies, sufre el bajón de recaudación más acusado de las películas más taquilleras actualmente en cartelera. Habría ingresado 380 mil euros, lo que significa un descenso del 39 por ciento respecto a los ingresos del fin de semana anterior, el de su debut, y solo pudo ser tercera. La superaron, y no sin sorpresa, el anime Guardianes de la noche: Rumbo al entrenamiento de los pilares basado en los mangas de Koyoharu Gotōge, la película más taquillera del fin de semana con casi 414 mil euros cosechados (y distribuida también precisamente por Sony), y la comedia romántica Cualquiera menos tú, segunda con 403 mil euros y que ya lleva seis semanas de exhibición en nuestras salas.

En el resto de mercados tampoco le va mejor. En Estados Unidos la taquilla sigue liderada por Bob Marley: One Love, que ya la superó el fin de semana pasado, mientras que el filme protagonizado por Dakota Johnson desciende hasta el cuarto lugar con 6 millones de dólares recaudados y apenas acumula 35,4 millones en doce días.

A nivel global, el total hasta ahora de Madame Web asciende a 77,4 millones de dólares (mientras que Bob Marley: One Love acumula 120,5). Por suerte, no es que fuera una gran superproducción, costó 80 millones más gastos de promoción. Aún así, no se espera que genere beneficios en su explotación en cines. Para ello debería ingresar al menos unos 200 millones de dólares a nivel mundial.

Por lo demás, a la citada nueva entrega de Guardianes de la Galaxia cabe añadir un par de novedades más que entraron en el top 10 de nuestra taquilla. La comedia española Políticamente incorrectos dirigida por Arantxa Echevarria, cuarta con 338 mil euros, y el largometraje de animación ruso Guardianes del museo, noveno con 209 mil. Por su parte, Secretos de un escándalo dirigida por Todd Haynes, y protagonizada por Natalie portman y Julianne Moore, debutó decimosegunda con 157 mil euros, pese a estrenarse en un número más reducido de pantallas, concretamente 111, en comparación con otros estrenos (338 pantallas en el caso de Políticamente incorrectos, 233 en Guardianes del museo y 245 para Guardianes de la noche).

Las diez más taquilleras en España (del 23 al 25 de febrero)

'Guardianes de la noche: Rumbo al entrenamiento de los pilares' Sony

1 - Guardianes de la noche: Kimetsu No Yaiba - Rumbo al entrenamiento de los pilares. 413.712 euros y 53.776 espectadores (y sumando la recaudación del jueves 22, día de su estreno, 545.212 euros y 71.670 espectadores).

2 - Cualquiera menos tú. 403.024 euros (y en 38 días, 5.000.250 euros y 715.148 espectadores).

3 - Madame Web. 380.247 euros (y en 12 días, 1.487.294 euros y 214.301 espectadores).

4 - Políticamente incorrectos. 338.619 euros y 48.363 espectadores (y sumando los pases previos, 339.355 euros y 48.610 espectadores).

5 - Bob Marley: One Love. 314.111 euros (y en 12 días, 1.150.327 euros y 168.992 espectadores).

6 - Migración. Un viaje patas arriba. 283.378 euros (y en 73 días, 5.683.638 euros y 862.639 espectadores).

7 - Pobres criaturas. 282.258 euros (y en 31 días, 3.956.973 euros y 578.863 espectadores).

8 - Ferrari. 212.250 euros (y en 17 días, 1.405.017 euros y 196.388 espectadores).

9 - Guardianes del museo. 209.752 euros y 32.590 espectadores en tres días.

10- La piscina. 181.529 euros (y en 17 días, 1.192.851 euros y 168.043 espectadores).

