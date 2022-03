Crítica de 'Morbius'

Valoración: 'Morbius'

Hemos de agradecer que exista el Universo Marvel de Sony. O como se llame oficialmente: Sonyverse, Venomverse, un hipotético Universo de Personajes Secundarios de Spider-Man (¿UPSS?). Hemos de agradecerlo por lo estrechos que son los márgenes donde transcurre esta iniciativa, permitiéndonos observar en todo su deprimente esplendor qué dinámicas sigue el hoy tan congestionado género superheroico para escapar de su congestión. O, al menos, disimularla. Los Spider-Man de Un nuevo universo vuelan, por ahora y gracias, con libertad, mientras los Venom de Tom Hardy se lo juegan todo a la recuperación de ciertas esencias escapistas e intrascendentes, dependientes del guiño cómplice. Morbius, última iteración de este proyecto chiflado, aboga por su parte por introducir el terror en la habitual narrativa de orígenes super/antiheroicos, con toda lógica pues el enemigo de Spider-Man (sin Spider-Man) con el que lidiamos ahora es un vampiro.

Dirige Daniel Espinosa en otra decisión sensata, ya que él firmó antes para el estudio un exploit de Alien tan desvergonzado como Life. Morbius, no obstante, suscribe la costumbre de que las identidades creativas sean fagocitadas por las reuniones de emergencia en el despacho, y a lo largo de su intimidante sucesión de retrasos de estreno es sumamente fácil entrever tanto reshoots como machetazos en el montaje. Vemos a ejecutivos haciendo llamadas apresuradas, cálculos temerosos sobre qué personaje puede ser mencionado en esta franquicia, pero desde luego no vemos a un director haciendo una película. Ni a unos guionistas escribiendo. Ni siquiera a actores interpretando, aunque Matt Smith parezca pasárselo razonablemente bien y Jared Leto, más tolerable de lo habitual, nos prometa que esta vez ha atormentado a sus compañeros de rodaje lo mínimo exigible. En resumen, Morbius es un previsible desastre por la ausencia de alguien haciendo propiamente una película, pero esto no debería ser un problema tan grave. Tampoco es que hubiera alguien “haciendo una película” en Spider-Man: No Way Home.

Tráiler de 'Morbius' Tráiler de 'Morbius'

Ahí radica el interés de Morbius, quizá. El Marvel post-Endgame ha recurrido al multiverso para convertir sus entregas en artefactos multirreferenciales, donde la importancia del cliffhanger disminuye ante el cameo y el lucimiento de catálogo de IPs. Ha contagiado a DC por su endeble coherencia narrativa —está por ver si el Batman de Robert Pattinson se mantiene a salvo, luego de lograr con el policíaco lo que Morbius intenta sin éxito con el terror—, pero sobre todo ha contagiado al Sonyverse por su condición de franquicia a la sombra del MCU, que entre vacíos legales intenta retener algún atractivo de la cúpula de Kevin Feige. Lo percibíamos ya en Venom: Habrá matanza, aunque el tono irreverente ayudara a disipar lo agónico del asunto. Morbius no tiene esa suerte. Morbius nos desnuda al emperador. Como es una película solemne y oscura, donde los gags llegan a ser interrumpidos desde la sala de edición, no se permite contar con un mínimo de la simpatía de los Venom, y se limita a transitar cabizbaja durante un metraje en el que la duda de la platea sobre por qué rayos le tendría que importar nada de esto no se disipa siquiera cuando llegan las escenas poscréditos. Única razón de ser, ya sabemos, de todo este agreste pifostio.

Por lo demás, entre su horrenda fotografía y unas escenas de acción que echan mano sin sonrojo tanto del ralentí como de subrayados de velocidad marca Smallville (el Sonyverse sigue negándose a abandonar los primeros 2000), Morbius se permite algún gesto elocuente a la hora de acercarse a la figura vampírica. Esas máscaras CGI tan tristes y cutres, esas relaciones personales marcadas por la fatalidad. En sus mejores momentos (que bordean la inexistencia), Morbius atina a expresar la soledad y decadencia de ese espectro que, en su necesidad de recurrir a valentías resignadas y sangre artificial, bien podría ser el rostro del género superheroico en nuestros días.