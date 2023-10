De Ken Loach y Alice Rohrwacher a la última película de Paul Mescal: todo lo que tienes que saber de la Seminci 2023

La Seminci 2023 llega con vientos renovados. Del 21 al 28 de octubre, Valladolid aspira a transformase en la capital del cine de autor gracias a una 68 edición de la Semana Internacional de Cine que reunirá a veteranos y novísimos.

La inauguración del certamen corre a cargo de La contadora de películas, en la que la alemana Lone Scherfig adapta una novela del chileno Hernán Rivera Letelier para trasladarnos a los años 60 y contarnos la historia de María Margarita, una joven que vive con su familia en un pueblo minero del desierto de Atacama y que tiene la habilidad de 'contar' como nadie las películas.

Con esta cinta protagonizada por Bérénice Bejo y Antonio de la Torre se dará inicio a siete días intensísimos. La Sección Oficial del certamen es prueba de ello: diecisiete largometrajes con lo más granado de la autoría global y con marcada presencia española competirán por la Espiga de Oro que otorga el festival vallisoletano.

A los títulos de Ken Loach (El viejo roble), Alice Rohrwacher (La quimera), Bertrand Bonello (La bête), Marcho Bellocchio (El rapto), Agnieszka Holland (Green Border) o incluso Andrew Haigh (Desconocidos) y Angela Schanelec (Música) se le suma la savia nueva de Tarsem Singh Dhandwar (Dear Jassi), Molly Manning Walker (How to Have Sex), Kaouther Ben Hania (Las cuatro hijas), İlker Çatak (Sala de profesores), Zhang Lu (The Shadowless Tower) y Sean Prince Williams (The Sweet East).

La presencia española a concurso también es sobresaliente: Manuel Martín Cuenca con El amor de Andrea; Antonio Méndez Esparza con Que nadie duerma; Lois Patiño con Samsara; Víctor Iriarte con Sobre todo de noche; y Laura Ferrés con La imatge permanent.

Fuera de concurso, se estrenarán mundialmente Teresa, en la que Paula Ortiz adapta la obra de teatro La lengua en pedazos, de Juan Mayorga; El maestro que prometió el mar, de Patricia Font; Mamacruz, de Patricia Ortega; y Cristina García Rodero-La mirada oculta, de Carlota Nelson.

Voces renovadas y nuevas secciones

En Punto de encuentro, espacio para las voces que comienzan a despuntar en el panorama cinematográfico, se han convocado historias que, sobre todo, tienen el leit motiv de la carretera como denominador común, aseguran desde la Seminci.

Algunos títulos destacados de esa sección: Negu hurblak, de Colectivo Negu; On the Go, de María Gisèle Royo y Julia de Castro; The Feeling that the Time for Doing Something Has Passed, de Joanna Arnow; Muyeres, de Marta Lallana; Hello Dankness, del colectivo Soda Jerk; Animal, de Sofia Exarchou; Gasoline Rainbow, de Bill Ross IV y Turner Ross; o Sweet Dreams, de Ena Sendijarević.

'Gasoline Rainbow', de Bill Ross IV y Turner_Ross Seminci

Si Tiempo de Historia recupera algunos de los documentales más destacados del circuito –Retratos fantasmas, de Kleber Mendonça Filho; Our Body, de Claire Simon; o Youth, de Wang Bing–, la nueva sección Alquimias “nace con la voluntad de presentar historias arraigadas en latitudes diversas que fotografían un momento y un lugar determinados al tiempo”.

La Bête dans la jungle, de Patrick Chiha; En nombre de la tierra, de DK Welchman y Hugh Welchman; Critical zone, de Mantagheye bohrani; Femme, de Sam H. Freeman y Ng Choon Ping; Essentials Truths of the Lake, de Lav Díaz; o Tres hermanos, de Francisco J. Paparella, son algunos de los títulos de esta nueva sección competitiva.

'L' Amour fou', de Jacques Rivette Atalante

Memoria y utopia es el nombre de la segunda nueva sección de la 68 Seminci, que aspira a recuperar patrimonio fílmico de todas partes del mundo. Se estrena con nombres imprescindibles de la historia del cine: Hou Hsiao Hsien (Millenium Mambo), Nanni Moretti (Sogni d'oro), Jacques Rivette (L' Amour fou); Chantal Akerman (La cautiva); Volodymyr Denysenko (Conscience) o Judit Elek (Maybe tomorrow).

Un buen número de títulos que descubren el cine del ayer y, sobre todo, el del presente que se suman a las habituales secciones paralelas del festival: EFA, Educación, Cine Gourmet, Cine de Castilla y León y el país invitado, que en esta edición es India. Una recomendación, por último, para quienes apuesten por dejarse sorprender por el cine de este país: A Night of Knowing Nothing, un bellísimo documental dirigido por Payal Kapadia que muestra la efervescencia de esa cinematografía.

