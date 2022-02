¿Qué sabías de Maixabel y de estos encuentros antes de que te propusiesen esta historia?

Había leído en El País las entrevistas de Mónica Ceberio a raíz de los encuentros. Fueron encuentros muy discretos, en secreto, y estas fueron de las pocas entrevistas que se realizaron unos años después. Y me impactó mucho el hecho de que gente en lugares tan opuestos pudiese sentarse frente a frente. El que ha perpetrado el asesinato y la mujer de la víctima. Me preguntaba qué había pasado ahí. Y me pareció un ejemplo de lo peor y lo mejor que se puede sacar de una situación así. Cuando me lo propusieron me di cuenta de que era un tema que se había quedado conmigo. Luego, claro, Isa Campo y yo nos fuimos a conocer a Maixabel y a otra víctima que había participado en los encuentros, y nos dimos cuenta de que sus historias tenían una dimensión enorme y que hablaban de un montón de cosas.

Esa es la sensación que te queda cuando ves Maixabel, la de que es una realidad muy compleja.

Sí. Por una parte estaba el reto de acercarnos a Maixabel y a María y contar lo que les ocurre. Y luego está toda esa parte de los presos de ETA que desconocemos y la disidencia de la que surgió la vía Nanclares, que públicamente dijo que no estaba de acuerdo con la banda. De todo eso se sabe muy poco y lo fuimos descubriendo en la investigación del guion y nos pareció que merecía la pena contarlo.

¿Qué viste en Isa Campo [coguionista habitual de Isaki Lacuesta] que la convertía en la persona con la que embarcarte en este guion?

Isa es una guionista excepcional. Nos conocimos las tres a la vez, con Maixabel. Había visto su cine pero no la conocía personalmente. Pero es fantástica. Y además ha llevado ella más el peso del a escritura del guion, porque yo estaba escribiendo La boda de Rosa. Hacíamos juntas las entrevistas y luego ella escribía. Tiene una enorme capacidad de convertir el relato en escena dramática y eso a mí me parece lo más difícil. Los hechos reales luego no tienen la dramaturgia que hace falta en una película. Tienes que encontrar la forma de contarlo. Por ejemplo, el cambio de estos hombres no es de un día para otro, no es en una conversación, es a lo largo de los años. Así que hay que encontrar las escenas que cuenten eso. O el duelo que hace Maixabel, que es un proceso y no pasa de la noche a la mañana. En eso Isa es fantástica.

¿Cómo fueron esos encuentros?

Maixabel es maravillosa, fácil, abierta. Desde el principio fue muy fácil. Además, igual que hizo esto con un sentido de dar una segunda oportunidad y lo vivió de forma muy positiva, ella también piensa que es muy positivo que esto se comunique, que se conozca. Ella piensa que esto aporta para la convivencia. Pero claro, nosotras escuchamos una historia muy dolorosa. Lo que pasa es que Maixabel es muy directa, desdramatiza, tiene las ideas muy claras. Mira que en el País Vasco ha sido difícil decir las cosas por su nombre y ella no tiene ningún problema. Pero la historia no deja de ser dolorosa.

¿Qué fue lo que aprendisteis que no os esperabais?

Muchas cosas. La arbitrariedad de la que hablan los exetarras, por ejemplo. Maixabel estaba convencida de que habían matado a su marido porque era un hombre de diálogo, y se encuentra con que ellos lo habían echado a suertes, que era porque no tenía escoltas… Lo que ellos sabían, claro. Otra cosa es la directiva. Pero las razones de ellos eran de una banalidad atroz. Había algo ahí sobrecogedor. También me ha impresionado que es un tema que ha dejado un montón de heridas, que hay muchas historias por contar aún, que hay muchísimo dolor y que hay una convivencia por hacer. Por eso entiendes que personas como Maixabel estén en el relato, en contar lo que pasó y cómo pasó. Hay mucho dolor, muchísimo, todavía.

¿Crees que hay parte de la sociedad vasca que no deslegitima completamente la violencia, como las amigas de María en la película?

Estos hombres han hecho un camino de autocrítica que mucha gente en el País Vasco no ha hecho. Es muy sorprendente el nivel de autocrítica al que han llegado ellos y al que no han llegado otros.

'Maixabel' Disney

¿Cómo de importante es contar esta historia en un momento en el que se tiende a olvidar lo que fue ETA?

Yo creo que es muy importante recordar lo que fue la atrocidad de ETA. Para no estar condenados a repetirlo. Creo que no debería haber nunca más ni media tentación de algo así. Creo que la película lo deja medianamente claro. La violencia es devastadora. Genera dolor en todos. La sociedad en la que se vive violencia queda tocadísima. La persona que ejerce la violencia tampoco sale incólume. Y la persona que lo sufre le destroza la vida, por supuesto. Maixabel incide mucho en eso, en el relato, en cómo se cuenta lo que pasó. La gente de 20 años no tiene ni idea de lo que es ETA. Hay que contarlo. Y no solo esto, muchas otras cosas. Y no solo me parece alucinante la figura de Maixabel, su marido Juan Mari [Jaúregui, gobernador civil de Guipúzcoa desde 1994 hasta 1996] era una persona muy dialogante, un hombre muy euskaldun, defensor de su tierra pero desde la democracia.

Isa decía que ya en esos encuentros con los exetarras había cuestiones que marcarían la puesta en escena. ¿Por ejemplo?

Nosotras les preguntábamos de todo, cómo habían entrado en ETA, cómo habían decidido salir… Y claro que registrábamos el lenguaje corporal, cómo nos miraban, cómo nos hablaban.

Hay mucho de eso en la película, mucho gesto, mucha mirada… Mucho se dice sin palabras, a pesar de que las palabras tiene mucha fuerza.

Porque es muy fuerte lo que dicen y lo que callan. En las entrevistas dejaban muchas frases en puntos suspensivos. Había mucho peso también en lo que callaban. Cómo decían las cosas.

Maixabel Cinemanía

¿Por qué pensaste en Blanca Portillo para interpretar a Maixabel?

Hicimos un casting pero Blanca es un fenómeno, es increíble. Ha hecho un trabajo precioso, de leer, de inmersión… Y tiene una capacidad de comunicación… Esa actitud con la que llega al encuentro, esa mezcla de “me siento a escucharte pero eres quien eres” que lo comunica con la mirada… uf, creo que hay muy pocas actrices… Y lo mismo por parte de Luis, todavía no sé cómo lo han hecho, me parece dificilísimo. Porque es meterte en la piel de alguien que tiene unas vivencias tremendas. ¿Cómo te metes ahí?

El primer encuentro entre Blanca Portillo y Luis Tosar fue también la primera vez que se ven sus personajes, Maixabel y Ibon Etxezarreta, la mujer de la víctima de ETA y el exetarra arrepentido que lo mató.

Sí, Blanca quiso aprovechar que no conocía a Luis. Me dijo:: “¿Por qué no aprovechamos esa tensión, esos nervios que me genera conocerle para la secuencia?”. A Luis le pareció una idea buenísima y lo organizamos para que no coincidiesen ni en pruebas, ni en ensayos, ni en maquillaje. Creo que les funcionó porque se fue cargando la escena de expectativa. Al final estábamos todos con una expectativa enorme.

Me contaba Luis Tosar que la jornada de trabajo fue tremenda, que no había vivido ningún rodaje parecido.

Es que como intérprete es una escena muy difícil. ¿Cómo te metes en la piel que alguien ha hecho ese recorrido y se sienta delante de su víctima? Y ella, ¿cómo se sienta delante de la persona que ha matado a su marido, que más daño le ha hecho en la vida? Blanca y Luis además sentían la responsabilidad que teníamos todos de estar hablando de personas reales, de cosas que han ocurrido. No solo a estas personas sino a muchas otras. No solo tienes que hacer justicia sino que tienes que estar a la altura. Y hacerlo con rigor y con verdad. Es una responsabilidad. No puedes hacerlo mal. Es algo por lo que han pasado más de 1000 personas en España.

¿Cómo encontrasteis a la actriz que hace de María? [María Cerezuela ha sido nominada a mejor actriz revelación en esta edición de los Goya]

Es increíble María Cerezuela. Tiene una delicadeza y a la vez una potencia interpretativa tremenda. El duelo a medio hacer se lo estás viendo en todas las escenas.

Luis Tosar y Blanca Portillo en Maixabel david herranz

Han pasado casi 20 años de Te doy mis ojos y, sin embargo, para mí hay algo que conecta aquella película con esta. Una manera de acercarte a la realidad, muy respetuosa, atendiendo a la complejidad que siempre hay en la vida.

Está Luis [Tosar], para empezar. Y supongo que las dos películas se acercan a conocer la otra parte de la ecuación. Igual que en Te doy mis ojos veíamos quién era aquel hombre, en este caso conocemos quiénes son estos hombres que han militado en ETA, que han matado y que han hecho este proceso, llegando a Nanclares desbancados de la banda, y que han dado ese siguiente paso que es sentarse delante de sus víctimas. Era conocer un poco ese periplo, qué camino han hecho. Eso lo hablábamos ya desde el guion. Los encuentros tienen mucha fuerza en sí mismos, pero si sabes de dónde vienen la tienen más. Era saber quiénes son estas personas y cómo han llegado a sentarse allí. Y en eso creo que tiene que ver con Te doy mis ojos.

¿Cómo es el trabajo con Luis después de tantos años trabajando juntos?

Una maravilla. Porque él como persona es una maravilla. Es alegre, divertido, cariñoso, todo lo contrario de muchos de los personajes que hace. Y luego le he visto crecer. Ya era grande cuando hizo su primera película conmigo y cada vez lo es más. Y siempre he visto una cualidad suya que es que es un actor muy valiente. Se mete en personajes muy complicados y con la honestidad de darles verdad. No hace interpretaciones de oficio, se tira y le pasa como a mí, que no sabe si vamos a llegar a la otra orilla. Yo con esta peli me sentía un poco así, me tiro pero veremos a ver si llegamos a la otra orilla porque es difícil y está lejos. He disfrutado mucho con él y con todo el elenco. Ha sido una película difícil pero bonita, muy creativa.

Luis Tosar en 'Maixabel' Disney

La música de Alberto Iglesias es otro de los puntos fuertes de Maixabel, no cae en lo lacrimógeno. ¿Cómo la trabajasteis?

Alberto es un hombre con una gran sensibilidad. Es un artista… Y el tema le toca mucho, porque él es vasco. Como la historia es muy emotiva la música no podía subrayar eso. Y no era fácil porque es una película muy austera. Aunque tiene una puesta en escena clara hay mucha verdad en cómo está contada. Lo primero que me dijo Alberto fue: “Cómo entro yo aquí, en una historia en la que todo respira mucha verdad". Yo le pedí que fuera austero también, como la puesta en escena y el guion. Investigó, me fue mandando cosas… Y es que él es un artista, conectó con la película.

Hay en tu cine también una enorme vocación de encontrarte con el público. ¿De dónde nace?

Sí. Siempre. Claro. Sin el público no entiendo hacer cine. Yo quiero comunicar cosas y siempre tengo al público presente.

¿Se pierde perspectiva con el tiempo? ¿Te sientes igual de cerca del público?

Me siento igual de cerca, y creo que ahora es más fácil. Ahora con las redes es más fácil saber qué opina el público, antes como mucho te lo decían por la calle.

Luis Tosar y Blanca Portillo en 'Maixabel' Disney

¿Qué te hace sentir que esta película u otras tuyas estén en el currículum de la prueba de selectividad?

Me siento emocionada y un poco abrumada, porque pienso: “Si yo lo he hecho como he podido”. Porque También la lluvia está en los exámenes de ingreso a la universidad de Inglaterra y una profesora que conocía me pidió que fuese a un coloquio. Me da un poco de vértigo, que unos chicos se estudien una película tan en serio, porque hay cosas que has hecho por intuición, cómo has podido, lo que has hecho no está escrito en piedra… Me impresiona.

¿Crees que el cine ocupa un lugar cada vez menor en la sociedad?

No sé si tiene un lugar menor porque a la vez consumimos más cine que nunca. Quizás lo que tiene un lugar menor es el cine en la sala de cine. Pero se habla más que nunca sobre cine, hay más formatos como las series… Creo que el cine como divulgador de contenidos o de roles está súper presente.

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series todos los viernes en tu correo? Apúntate a nuestra Newsletter.