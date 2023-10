'Harry Potter', en versión Pixar: así serían los alumnos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería

En un momento en el que el fandom del universo de Hogwarts espera con ansias novedades sobre la serie que HBO está preparando, los espectadores no dejan de imaginarse nuevos mundos de fantasía protagonizados por los magos más célebres del cine.

Siguiendo esta misma tendencia y tras la 'marverlización' reciente de los personajes en un montaje creado por la IA, las redes sociales se han llenado estos días de unas nuevas imágenes en las que vemos a Harry Potter con una imagen muy diferente a la que nos tiene acostumbrados.

La franquicia Harry Potter pasa por un filtro de Pixar en un nuevo fotomontaje creado por la cuenta de Instagram @diarioelprofeta, generado a través del software Bing, que alcanzaba a un mayor público después de ser compartido por la cuenta internacional @hogwarts.station.

Aunque Harry Potter nos tiene acostumbrados a una imagen más tierna, después de años creciendo junto al público, no deja de ser curiosa su nueva imagen. Un diseño que se acompaña de otras versiones mucho más llamativas de Severus Snape, Bellatrix Lestrange, Draco Malfoy, Ron Weasley, Hermione Granger, Rubeus Hagrid, Albus Dumbledore, Dolores Umbridge, y los gemelos Fred y George Weasley.

'Harry Potter', en versión anime

A pesar de que estas instantáneas abren un mar de posibilidades a unos personajes que aún tienen a muchas generaciones por enamorar, lo cierto es que, por el momento, la franquicia Harry Potter aún no cuenta con ninguna producción de animación. Una senda por explotar que de seguro alguien retomará en un futuro, después de que Steven Spielberg ya lo intentara.

Hace unos meses, la IA ya nos ofrecía otra curiosa versión de los personajes en formato anime que muchos relacionaban con otras producciones ya existentes como Little Witch Academia, Mashle o The Irregular at Magic High School.

Además de la nueva serie de HBO, estos días nos enterábamos de un nuevo documental de la misma compañía. Un nuevo proyecto que aborda la vida del doble de acción de Daniel Radcliffe en seis filmes de la saga Harry Potter, quien se rompió el cuello tras caer de un arnés en el rodaje de Las reliquias de la Muerte, quedando postrado en una silla de ruedas.

Este nuevo trabajo será producido por el propio Daniel Radcliffe y recibirá el nombre de David Holmes: The Boy Who Lived, que, de hecho, se traduce como "el chico que Sobrevivió", ese apodo por el que era conocido el personaje de J. K. Rowling.

