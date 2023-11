¿Es 'Five Nights at Freddy's' una película de terror apta para niños?

Las asombrosas cifras de taquilla de Five Nights at Freddy's tanto en EE UU como en el resto del mundo (incluida España) solo pueden explicarse gracias al tirón entre el público familiar de esta adaptación de la popular saga de videojuegos creada por Scott Cawthon que se empezó a publicar en 2014.

Ahora bien, teniendo en cuenta que Five Nights at Freddy's es una película de terror sobre mascotas animatrónicas con instinto asesino (que por respeto a los spoilers nos vamos a abstener de revelar aquí de dónde viene, pero es otro tirabuzón WTF importante), es posible que te haya surgido la siguiente pregunta: ¿es recomendable que niños pequeños vean Five Nights at Freddy's? ¿Cuál es la edad mínima recomendada?

La calificación por edades de la película en España es no recomendada para menores de 12 años, según lo marcado por la Comisión de Calificación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Esta consideración coincide con lo expresado por otras instituciones internacionales, como la estadounidense MPAA, que le otorgó la calificación PG-13 [para mayores de 13 años].

¿Da miedo 'Five Nights at Freddy's?

Aunque es una película de terror, e incluye el asesinato y desmembramiento de seres humanos (establecidos como villanos por la narración) por parte de las grimosas mascotas animatrónicas, Five Nights at Freddy's es un título perfectamente seguro para iniciar a los niños en el cine de miedo y no contiene ningún sobresalto notable para los preadolescentes.

Las muertes suceden principalmente fuera de campo y no hay gore ni violencia explícita (para eso está la premisa muy similar de Willy's Wonderland, la película de 2021 protagonizada por Nicolas Cage con la que no debes confundirte), aunque el argumento gira en torno a una historia de abuso y secuestro infantil que quizás algunos padres quieran tener en cuenta.

A lo largo de los casi diez años que pasado desde el juego original se han ido publicando varias continuaciones y spin-offs del videojuego original que han afianzado la base de fans de la franquicia FNaF entre las nuevas generaciones, haciendo de su trasvase al cine una experiencia muy apetecible que se ha demostrado refractaria a las malas críticas, por lo que es normal que hijos, sobrinos o los más peques a tu alrededor te hayan mostrado interés en ir al cine a verla.

Tanto la directora Emma Tammi, como el propio Cawthon, creador del juego muy involucrado en la producción y la escritura del guion, han tenido en cuenta esta circunstancia desde el desarrollo inicial del proyecto de adaptación, haciendo la película en todo momento pensando en ese público más juvenil.

"Sabíamos que parte de los fans querrían una versión R [para adultos] de esta película, pero queríamos acoger a los espectadores más jóvenes por lo que éramos conscientes de que la calificación PG-13 era el objetivo", ha declarado la cineasta.

