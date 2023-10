La película de terror masacrada por la crítica que arrasa este Halloween con taquilla digna de 'Oppenheimer' y Taylor Swift

Five Nights at Freddy's se ha convertido en una de las sorpresas más auténticas de la taquilla de este año. La adaptación del videojuego de terror dirigida por Emma Tammi para Blumhouse Productions ha recaudado durante su fin de semana de estreno unos espectaculares 78 millones de dólares en EE UU.

Ampliando el foco a la recaudación global, ya acumula 152 millones de dólares en todo el mundo, aunque aún está pendiente de estreno en algunos territorios como España (a cuyas salas de cine llegará el próximo 1 de noviembre). Sume lo que sume durante los próximos días, la producción ya es un rotundo éxito para su humilde presupuesto de 20 millones de dólares.

Poniendo las cifras en contexto, el estreno de Five Nights at Freddy's está al nivel de taquillazos como la superproducción Oppenheimer (82,5 millones de dólares en su fin de semana de estreno en EE UU) o la película concierto Taylor Swift: The Eras Tour (92,8 millones de dólares en su estreno en EE UU). Con una diferencia fundamental: Five Nights at Freddy's también podía verse en casa.

La adaptación de la popular franquicia de videojuegos creada por Scott Cawthon (quien también se ha implicado en el guion de la película junto a la directora) se estrenó en cines a la vez que streaming, a través de Peacock.

A pesar de la relativamente escasa penetración de la plataforma de NBCUniversal (30 millones de suscriptores frente a los 146 millones de Disney+), la disponibilidad del filme online facilita la presencia de copias en redes y torrents que, sin embargo, no han afectado a sus extraordinarias cifras de taquilla.

Crítica en contra, público a favor

Otro factor interesante a tener en cuenta al asombrarse por los resultados de Five Nights at Freddy's es la total desconexión entre crítica y público que ha generado el que ya se ha convertido en el mejor estreno de la historia de Blumhouse, por delante incluso de los 76,2 millones de su La noche de Halloween (2018).

En el agregador de críticas Metacritic, la película suspende con una bajísima calificación de 33 sobre 100. Sin embargo, en el medidor Cinemascore, basado en encuestas al público que se hacen a las salidas de los cines, Five Night at Freddy's saca un sobresaliente: calificación A, el segundo valor más alto posible.

Otra bendición para la carrera comercial del filme ha sido su clasificación por edades PG-13 (no recomendada para menores de 13 años), que suaviza considerablemente el terror explícito, la sangre y la casquería en esta historia de aterradores sanimales animatrónicos homicidas. Se estima que el 30% de los espectadores tenían menos de 17 años este fin de semana.

Una demografía que choca contra el envejecimiento paulatino de los asistentes a las salas de cine y refrenda la popularidad de los videojuegos originales; muchos de los espectadores del filme han crecido jugando a los títulos de una saga que comenzó en 2014. Sin duda, para todos ellos una secuela no tardará en ser anunciada.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.