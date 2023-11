La verdad sobre una versión más sangrienta de 'Five Nights at Freddy's', explicada por su directora

Five Night at Freddy's, la adaptación de la popular saga de videojuegos homónima, es una de las historias de éxito más curiosas de la taquilla de 2023: una película de terror sin apenas sangre, dirigida a un público juvenil (su calificación es PG-13, no recomendada para menores de 13 años) que ha convertido el arrastre familiar en una de las claves de su alta recaudación.

Al no restringir su público a los adultos, Blumhouse ha rentabilizado de sobra esta modesta producción de 20 millones de presupuesto con más de 217 millones de dólares recaudados en todo el mundo, a pesar de que el estreno en salas fue simultáneo a su lanzamiento en streaming a través de la plataforma Peacock.

La caída del 76% de recaudación en su segunda semana en salas de EE UU certifica que la amplia afluencia del primer fin de semana estaba sostenida principalmente por los fans que han crecido con los videojuegos de la franquicia FNaF creada por Scott Cawthon. Una vez que esos espectadores pasaron por taquilla, recuperarán en sus pantallas domésticas una película con escaso interés para personas ajenas a la franquicia.

Puede que el planteamiento de una película de terror protagonizada por animatronics de animales antropomorfos con ansias asesinas resulte atractiva en sí misma, pero la película de Five Night at Freddy's con su narración dubitativa y falta de estímulos más allá del reconocimiento de personajes no aprovecha la ocasión para atraer a su causa a espectadores no iniciados antes. Únicamente predica para los conversos.

¿'Five Nights at Freddy's' es para niños?

Esa dedicación implica no distraerse nunca de su máximo objetivo: el público familiar. Por eso la violencia y las muertes están principalmente fuera de plano, sin llegar a mostrarse de manera explícita en cámara aunque ocurran toda clase de salvajadas en la narración. En la película, Josh Hutcherson interpreta al guarda de seguridad de una pizzería abandonada cuyas mascotas animatrónicas cobran vida con sanguinarias intenciones.

Pero la matanza nunca tiñe la pantalla de rojo. Una decisión que va en consonancia con el tono de los videojuegos originales, que no apostaban por el exceso de sangre y gore tanto como por la inquietud atmosférica y el tétrico diseño de sus animatronics, y que pretende hacer el filme más accesible a un público que habría sido reacio si hubiera sido más violento. Eso explica también que no debemos esperar un montaje más explícito.

"Sabíamos que parte de los fans querrían una versión R [para adultos] de esta película, pero queríamos acoger a los espectadores más jóvenes por lo que éramos conscientes de que la calificación PG-13 era el objetivo", ha declarado al respecto Emma Tammi, la directora de Five Nights at Freddy's, en una entrevista con Forbes.

"No diría que se puede esperar una versión R en este caso. Estamos realmente contentos con cómo hemos logrado el tono PG-13. Nos parece el más adecuado para esta película en concreto y vamos a mantenerlo", concluye.

