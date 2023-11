La taquilla convierte a 'Five Nights at Freddy's' en la película de terror del año

Cinco días le han bastado a Five Nights at Freddy's, la película basada en la franquicia de videojuegos, para instaurarse como la propuesta de terror de más éxito del año, también en España. Pese a que todavía no supera la recaudación de otros títulos, y según los datos todavía no definitivos de ComScore Movies, en su primer fin de semana en nuestros cines ha recaudado 2,2 millones de euros. Si les sumamos lo que ingresó el miércoles 1 de noviembre, fecha de su estreno, y el jueves día 2, su acumulado asciende a 4,5 millones y unas 640 mil entradas vendidas.

Cierto es que en cuanto a taquilla aún le supera La monja II con 6,7 millones de euros recaudados hasta el momento, pero teniendo en cuenta el arranque de Five Nights at Freddy's todo indica que va a rebasar el listón. Así, por ejemplo, la secuela de La monja amasó en su primer fin de semana 2,1 millones. Por otra parte, sí que ya habría adelantado en menos de una semana los 4,4 millones acumulados de Insidious: La puerta roja.

A nivel global, el filme dirigido por Emma Tammi ha logrado atraer a sus fans, y más adeptos, logrando cerrar su primera semana en cartelera con 217,1 millones de dólares (unos 202,2 millones en euros), de los que 113,6 se corresponden al mercado estadounidense (y pese al hándicap de que allí se estrenó simultáneamente en cines y streaming). Las cifras hacen que sea un taquillazo tratándose de una producción que apenas costó 20 millones, más gastos de promoción.

Entre el resto de novedades en los cines españoles, destacar la séptima posición y los 211 mil euros de Saben aquell, el biopic del mítico humorista Eugenio que ha dirigido David Trueba con David Verdaguer como protagonista, acogido además con muy buenas valoraciones. Al igual que otro filme con estupendas reseñas, Vidas pasadas de la directora coreano-canadiense residente en los Estados Unidos Celine Song, presentada en el pasado Festival de Sundance y todo un éxito sorpresa de nuestra cartelera. Fue octava con 202 mil euros y el tercer mejor promedio de recaudación por pantalla. Se proyectaba en 139 y su promedio fue de 1.456 euros (la superan los 5.78 euros de Five Nights at Freddy's en 439 pantallas y los 1.549 de Trolls 3 en 634).

Las diez más taquilleras en España (del 3 al 5 de noviembre)

'Five Nights at Freddy's' Universal

1 - Five Nights at Freddy`s. 2.229.280 euros y 310.965 espectadores (y en cinco días acumula 4.524.507 euros y 638.714 espectadores).

2 - Trolls 3: Todos juntos. 981.753 euros (y en diez días, 2.803.385 euros y 422.058 espectadores).

3 - Los asesinos de la luna. 567.348 euros (y en 17 días, 3.817.027 euros y 551.156 espectadores).

4 - Alimañas. 274.276 euros (y en diez días, 889.619 euros y 131.236 espectadores).

5 - El chico y la garza. 254.499 euros (y en diez días, 790.363 euros y 112.766 espectadores).

6 - La patrulla canina: La superpelícula. 243.437 euros (y en 26 días, 3.350.962 euros y 526.454 espectadores).

7 - Saben aquell. 211.171 euros y 29.512 espectadores (y en cinco días, 308.392 euros y 43.769 espectadores).

8 - Vidas pasadas. 202.364 euros y 29.066 espectadores (y en cinco días, 283.560 euros y 41.417 espectadores).

9 - Sound of Freedom. 174.401 euros (y en 24 días, 2.518.171 euros y 377.852 espectadores).

10- Hypnotic. 155.772 euros (y en diez días, 516.002 euros y 75.192 espectadores).

