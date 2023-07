¿Pixar se repite? 'Elemental' y 'Del revés', los parecidos más razonables que no te esperabas

El próximo 14 de julio, llega a los cines de España Elemental, el último proyecto de la factoría Pixar. Su paso por Estados Unidos no ha sido muy afortunado: tras su segundo fin de semana, la película dirigida por Peter Sohn es el segundo título menos rentable de los estudios, precedido únicamente por Onward, que se estrenó en marzo de 2020 y apenas aguantó dos semanas en cartelera antes de refugiarse en el catálogo de Disney Plus.

Mejor fortuna tuvo Del revés, que recaudó más de ochocientos cincuenta millones de dólares en todo el mundo y, en Estados Unidos, se mantuvo ciento cinco días en cartelera. Su premisa, ¿qué sienten los sentimientos?, cautivó al público y a la crítica, algo que por el momento no ha ocurrido con Elemental. Después de casi diez años, Del revés tendrá una secuela, programada para el próximo verano.

Sus caminos parecen ser muy diferentes y, más allá de compartir estudio, se diría que no abundan las semejanzas entre Elemental y Del revés. ¿Es así? En opinión de quienes ya la han visto, no. Y este es uno de los problemas del nuevo largometraje de Pixar.

El agua, el fuego, la alegría y la tristeza

La posibilidad de una convivencia entre contrarios es el mensaje que subyace tanto en Elemental como en Del revés: en ambas películas, los personajes representan mundos diametralmente enfrentados que, no obstante, vencen sus respectivas resistencias para descubrirse, a medida que avanza el metraje, como semejantes.

Esta premisa ha estado en el sustrato de la mayor parte de los títulos de Pixar, y la separación inicial que media entre Buzz Lightyear y Woody o la existente entre el monstruoso Sulley y la niña Boo son prueba de ello. Al final, los personajes deciden ignorar las convenciones y acaban entonando frente a su compañero, en ocasiones literalmente, que ‘hay un amigo en mí’.

'Del revés'. PIXAR / WALT DISNEY PICTURES

Un parecido elemental

La estética de Elemental ha sido uno de los motivos que han llevado a los seguidores de Pixar a pensar en Del revés, en especial su acabado minimalista, que se distancia de una animación más realista o incluso barroca como la que caracterizó a proyectos como Buscando a Nemo o Coco. En Soul, Pixar ya conjugó sus dos vertientes: la detallista, en la trama que sigue a su protagonista, Joe Gardner, por las calles de Nueva York, y la conceptual.

También en Del revés se mostraban ambas facetas del estudio, siendo los sentimientos representados de la segunda manera. En Elemental, se ha apostado completamente por el minimalismo, lo que ha provocado que, a muchos espectadores, las formas de Candela, Nilo o Bernie les resultasen familiares: podrían haberse colado, sin problemas, en Del revés sin llamar la atención.

Fotograma de 'Elemental' Disney

La misma historia de Pixar, ¿otra vez?

Desde que se lanzó el tráiler de Elemental, donde ya era predecible el desarrollo de la historia, las críticas han arreciado contra el nuevo proyecto de Pixar: ¿estaban los estudios, célebres por su inventiva, repitiendo la misma fórmula que ya había funcionado con anterioridad? Del revés fascinó al público por su original propuesta: “Así que el odio y la alegría también sienten, ¿eh? E incluso se relacionan entre ellos. Vaya, nunca se me hubiese ocurrido”.

No obstante, Elemental aterriza un mundo en el que estas preguntas ya habían sido respondidas, en el fondo, por el propio Pixar: “Pues claro que el fuego y el agua tienen sentimientos. ¿Quién iba a negarlo a estas alturas? E incluso pueden llegar a ser amigos. Ya. Es que es de cajón”.

El noble mensaje que patina Elemental es muy fácil de detectar: nuestra apariencia no nos define ni nos limita, nuestra raza no debería ser ninguna frontera. No obstante, también esto había sido abordado ya, no sólo por Pixar, sino por la compañía que la ha absorbido, Disney, en producciones como Zootrópolis.

“Elemental es Zootrópolis”, comentaba un usuario en Twitter al ver el tráiler de la primera. “Ambas hablan de racismo. La única diferencia es que Elemental ha sido realizada por personas de color. Zootrópolis, no”.

'Zootrópolis' WALT DISNEY PICTURES

