El salto al cine de los protagonistas de las series más vistas: de 'Stranger Things' a 'Élite' o 'Los Bridgerton'

Han pasado casi seis veranos desde que una por entonces desconocida y joven actriz de doce años saltara a la fama con su personaje de Once en Stranger Things, una serie de ciencia-ficción y fantasía que apenas había sido publicitada antes de su lanzamiento en Netflix. Desde entonces, Millie Bobby Brown se basta como gancho principal para liderar una película como Enola Holmes, también de Netflix y centrada en la hermana del famoso detective del 221B de Baker Street, y de la que ya se ha dado luz verde para una secuela.

No ha sido la única beneficiada de la mediática serie de los hermanos Duffer, cuya cuarta temporada se estrenará en la plataforma en dos tandas de episodios, el 27 de mayo y el 1 de julio. También Finn Wolfhard se ha ido convirtiendo en un rostro habitual de las superproducciones de Hollywood, desde It: Capítulo 2 a Cazafantasmas: Más allá, e incluso se rumorea que podría formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

En cuanto a producciones nacionales, Élite ha servido para lanzar una nueva generación de jóvenes intérpretes. Sin ir más lejos, Georgina Amorós y Arón Piper forman parte del elenco del thriller Código Emperador protagonizado por Luis Tosar y estrenada el 18 de marzo. Y centrándonos en las series más vistas de Netflix en los últimos meses, más otra de History Channel, tenemos a otro buen puñado de actrices y actores fichados para largometrajes de envergadura.

Regé-Jean Page

El reconocimiento, y fue explosivo, le ha llegado pasada la treintena, pero más vale algo tarde que nunca. Los Bridgerton arrasaron y se coronó como la serie más vista en Netflix. Y el que salió mejor parado fue el Duque de Hastings, el seductor empedernido que interpretó este londinense, crecido en Zimbabue, de donde era su madre. La sorpresa es cuando anunció que no estaría en la segunda temporada.

Para no pocos sería el Bond ideal, si fuera negro, por encima de Idris Elba. Pero, de momento deberemos conformarnos con verle, aunque como secundario, en The Gray Man, la superproducción más cara de Netflix, dirigida por los hermanos Russo y que podría iniciar una nueva franquicia protagonizada por Ryan Gosling. En el reparto también estarán Ana de Armas y Chris Evans y se estrenará en julio de este 2022 en la plataforma.

Sadie Sink

Su Max Mayfield fue una de las principales incorporaciones de la segunda temporada de Stranger Things. La actriz tejana tenía 15 años y experiencia en series y sobre todo teatro, como en una versión musical de Annie.

Apareció en la trilogía de películas adquiridas por Netflix La calle del terror, y entre sus próximos proyectos en cine el que más llama la atención es The Whale, ya en posproducción, que ha dirigido el inclasificable Darren Aronofsky compartiendo cartel con un recuperado Brendan Fraser interpretando a un hombre con obesidad mórbida, que pesa 270 kilos, intentando redimirse de sus errores del pasado y conectar con su hija adolescente.

Caleb McLaughlin

Con cierta experiencia en series y cortos, el joven actor neoyorquino se dio a conocer con 14 años en la primera temporada de Stranger Things, en el papel de Lucas Sinclair, uno de los imprescindibles de la fantástica serie.

De entre el grupo de protagonistas originales, es otro de los que cuenta con una película con reparto y director de prestigio y sin abandonar el género, en este caso de terror, con Demon House. Aún en preproducción, nos trasladará hasta una casa que puede albergar una puerta de acceso al infierno. A las órdenes de Lee Daniels (de Precious o El mayordomo), también estarán Glenn Close, Octavia Spencer y Aunjanue Ellis (nominada al Oscar como actriz de reparto por El método Williams).

Ester Expósito

Estuvo en series como La caza. Monteperdido o, brevemente, en un par de episodios de Vis a vis, pero la eclosión de la madrileña ha sido interpretando a la sibarita y manipuladora Carla Rosón en Élite de Netflix.

Recientemente la hemos podido ver en la comedia Mamá o papá, con Paco León y Miren Ibarguren. En posproducción tiene Rainbow, coprotagonizada por Rossy De Palma y que precisamente dirige Paco León inspirado por El mago de Oz, qeu se estrenaría en Netflix este mismo año. También Venus, una propuesta de terror de Jaume Balagueró que el mismo director ha definido como "violenta y sucia".

Mina El Hammani

La actriz madrileña, pero de padres marroquíes, también ha experimentado un enorme impulso desde su aparición en la factoría de Élite encarnando a Nadia Shanaa. Pero su presencia ya fue relevante en las series El príncipe, Servir o proteger o la más reciente El internado: las cumbres.

Su debut en el largometraje será con Mañana es hoy, en fase de rodaje y dirigida por Nacho G. Velilla. Una comedia fantástica producida por Amazon Prime Video con viajes en el tiempo, de 1991 hasta la actualidad, y acompañada de un reparto lleno de caras conocidas: Carmen Machi, Javier Gutiérrez, Silvia Abril, Antonia San Juan o Pepón Nieto.

Dylan Minnette

Nacido en una localidad de Indiana hace 25 años, no ha parado desde que debutó a los 9 años en un episodio de la serie Dos hombres y medio, en 2005, pero el éxito le ha llegado como Clay Jensen en Por trece razones. Tampoco ha dejado su otra faceta, la de músico como vocalista de la banda Wallows.

De momento sin más proyectos de cine en el horizonte, ha sido uno de los jóvenes de Woodsboro candidato a ser víctima de las tropelías de Ghostface en la más reciente entrega de Scream.

Alisha Boe

La actriz noruega-somalí, residente en los Estados Unidos, empezó a los 11 años en un breve papel en Amusement: El juego del mal de 2008. Ahora es reconocida por Por trece razones en la que ha encarnado a Jessica Davis.

Las ofertas de cine no le faltan. Está en When You Finish Saving the World, presentada en Sundance y debut en la dirección del actor Jesse Eisenberg, compartiendo protagonismo con Julianne Moore y Finn Wolfhard. Y en posproducción tiene Strangers, con Maya Hawke y Sophie Turner, y también Who I am? que la volverá a emparejar con Brandon Flynn, otro de los intérpretes de Por trece razones (un actor que también estará en el reboot de Hellraiser).

Gustaf Skarsgård

El actor sueco de 41 años es el más veterano de la lista. A nivel internacional se dio a conocer por su carismático Floki, el alocado constructor de barcos de la serie Vikingos, y aunque no está en el spin-off, Vikingos: Valhalla, que transcurre un siglo después de los hechos de la original, también ha intervenido en otras conocidas series como Westworld.

En posproducción tiene What Remains con Andrea Riseborough y Stellan Skarsgård, y forma parte de la nueva superproducción de Christopher Nolan, Oppenheimer, en torno al físico que desarrolló la bomba atómica y que protagonizará Cillian Murphy. La fecha de estreno prevista es el 21 de julio de 2023.

