Entrevista | Simone Ashley, de pija mascachicles en 'Sex Education' a tu personaje favorito en 'Los Bridgerton' 2T

Si Simone Ashley pudiera recuperar algo del periodo de Regencia sería la escritura de cartas. La popular que más chicle masticaba en Sex Education se aprieta el corsé de Kate Sharma para desbaratar los planes matrimoniales de Anthony (Jonathan Bailey) en el regreso de Los Bridgerton. Adaptación de El vizconde que me amó, de Julia Quinn, la nueva entrega ahonda en el triángulo amoroso entre el primogénito de los Bridgerton, Edwina (Charithra Chandran), diamante de la temporada, y su hermana Kate, digno enredo para la ponzoñosa pluma de Lady Whistledown.

¿Intimida protagonizar la segunda temporada de una de las series más vistas de Netflix?

Soy bastante buena separando el trabajo de las expectativas. Es verdad que todo pasó muy rápido: la primera temporada llegó en Navidad de 2020 y en febrero estaban haciendo pruebas para la segunda. No había visto la serie, pero había escuchado hablar mucho de ella y estaba justo leyendo la saga literaria cuando se estrenó. Hice varios castings, la prueba de química con Jonathan Bailey y en muy poco tiempo ya estábamos rodando. Eso me permitió enfocarme en contar esta historia de amor increíble.

¿Qué destacarías de Kate?

Como los lectores, lo que me encanta de ella es su independencia, su valentía, su fuerza, su honestidad y su inteligencia. Acaba de llegar a Londres sin la menor intención de casarse, solo para cuidar de su hermana pequeña, Edwina. Su familia va primero. Tiene mucho que aprender, pero confía en sus instintos y sus prioridades son admirables.

La serie, en su apuesta por la inclusividad, cambia el origen de Kate, aquí recién llegada de la India.

Estamos creando una ficción con gente del mundo real en situaciones de la vida real y enfrentándose a problemas reales. La audiencia global puede identificarse y verse reflejada en nuestros personajes sin importar en qué época se ambienta, y me siento afortunada de ser parte de eso. Kate es muy similar a la Kate de la novela, pero obviamente su origen refuerza la representación. Para mí, todo arte debe hacerte sentir y contar historias permite al espectador escapar para encontrarse a sí mismo en los personajes.

Creaste a Olivia, de Sex Education, con playlists y el cine de John Hughes. ¿Cómo construiste a Kate?

Con Kate fue un proceso más físico porque es una amazona experimentada y monté mucho a caballo, algo que me ayudó a entender su mentalidad. Es verdad que mientras viajo al set, siempre escucho música y busco canciones que me ayuden con los sentimientos de mis personajes. Para Los Bridgerton, también me he inspirado en muchas mujeres que he conocido o con las que he trabajado. Mujeres fuertes que no sienten que tienen que probar su fortaleza porque ya está en su corazón, como Kate.

Hablemos del fenómeno ‘Kanthony’, la nueva pareja de esta segunda temporada. ¿Qué podemos esperar de ella?

Johnny y yo hablamos mucho sobre la volatilidad que reina entre ellos, su historia es una especie de viaje de enemigos a amantes. Johnny fue maravilloso y muy generoso. Pero, más allá del romance, algo que une los relatos de los Bridgerton es que todo te lleva de vuelta a la familia, y ser parte de las Sharma, un clan de mujeres, ha sido un privilegio.

¿De dónde viene tu pasión por la actuación?

Siempre fui muy creativa. Crecí yendo a clases de música clásica, piano, teatro musical, jazz... Veía películas de Disney y Pixar, e inventaba historias y personajes. Después descubrí a Quentin Tarantino, Wes Anderson, las películas de Greta Gerwig, los clásicos... Sex Education fue una gran escuela, un éxito que por fin hablaba del sexo no de forma incómoda sino divertida. En un futuro, me encantaría explorar otras áreas y producir más apuestas como estas.