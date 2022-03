El motivo por el que Jessica Chastain ha decidido saltarse la alfombra roja de los Oscar 2022

A escasos días de que la 94ª edición de los Premios Oscar tenga lugar, las críticas no dejan de llover a la Academia de Hollywood. Después del anuncio de que varias de las categorías se quedaban fuera de la emisión en directo, multitud de profesionales del sector cinematográfico alzaban su voz contra la institución. Una de las últimas ha sido la actriz Jessica Chastain, quien tiene muchas papeletas este año para hacer con el galardón a la mejor actriz protagonista por su papel en Los ojos de Tammy Faye.

"Estaré presente cuando se llame a la categoría de maquillaje, y si eso significa que no haré prensa en alfombra roja o retransmisión con ABC o lo que sea, que así sea", confesaba recientemente la actriz norteamericana en una entrevista para Next Best Picture. Su particular protesta contra los últimos movimientos realizados por la organización de los Oscar.

Está siendo un año movidito para el productor Will Packer, quien tomaba la decisión de recortar ocho categorías (cortometraje documental, montaje, maquillaje y peluquería, banda sonora, diseño de producción, cortometraje de animación, cortometraje de acción real y sonido) para amenizar la gala. Esta resolución enfadaba enormemente a los implicados directamente, así como a gran parte de la industria cinematográfica.

¿Un ataque contra el sector?

Pese a la polémica, lo cierto es que estos premios serán entregados antes de la retransmisión en directo, donde los discursos serán editados posteriormente para insertarlos en el directo. Sin embargo, este cambio ha sido acusado por muchos como un ataque hacia las diversas profesiones en el sector.

"La cosa más importante para mí es honrar a los increíbles artesanos que trabajan en nuestra industria. Se presta demasiada atención a los actores. Somos la cara visible, de alguna manera, porque cuando la gente va al cine nos ven. Mucha gente no comprende que es algo que va más allá del actor. Mira este increíble equipo de maquillaje. Tammy Faye pasa por tres décadas”.

La actriz interpreta en Los ojos de Tammy Faye la figura real de la telepredicadora evangelista a Tammy Faye Bakker, quien en los años 70 y 80 construyó de la nada una red de cadenas televisivas religiosas. Un imperio destruido por las irregularidades financieras y el odio que despertaban hacia muchos su popularidad. Un filme donde Chastain se esconde tras una magistral caracterización, que podría suponer su primer Oscar después de ser nominada en dos ocasiones por Criadas y señoras (Tate Taylor, 2011) y La noche más oscura (Kathryn Bigelow, 2012).

