'Dune', Almodóvar y el cine de autor se citan en el Festival de Venecia

Habrá el glamour de las grandes estrellas, superproducciones para dejarnos con la boca abierta y, por supuesto, las más recientes películas de cineastas muy personales y obras más arriesgadas o de debutantes. Pese a la pandemia, y la quinta ola por la variante Delta, los certámenes de cine intentan volver a una cierta normalidad. Después de Cannes y antes de que llegue San Sebastián, la cita ineludible es en Venecia. Once jornadas que empiezan desde este miércoles 1 y concluirán el sábado 11 de septiembre.

Una Mostra que promete ser intensa y espectacular, y que para levantar oficialmente su telón ha elegido Madres paralelas de Pedro Almodóvar. El director manchego acostumbra a presentar sus películas en La Croisette, pero esta vez será la ciudad de los canales la que acoja la presentación mundial de su película.

Penélope Cruz y Milena Smit, nominada a los Goya como actriz revelación por No matarás, ejercerán de madres solteras y primerizas, uno con ilusión, la otra con temor a causa de su juventud, en una historia que en esta ocasión abrazará más el drama que la comedia. Aitana Sánchez Gijón, Daniela Santiago, Rossy de Palma y Julieta Serrano les acompañarán en sus risas y llantos. Está prevista que se estrene en nuestros cines el 8 de octubre.

El Festival de Venecia ya le concedió a Almodóvar el León de Oro como reconocimiento a toda su carrera hace dos años, y en la pasada edición estuvo presente con el corto La voz humana protagonizado por Tilda Swinton.

Ahora regresa a la competición oficial de la Mostra con un largometraje 33 años después, los que han pasado desde Mujeres al borde de un ataque de nervios con la que se ganó al público, crítica y jurado. Carmen Maura se llevó el premio de interpretación femenina y Almodóvar el de guion. Además de esta inauguración con sabor español, repasamos lo más destacado de esta 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

A por el León de Oro

'El poder del perro' con Benedict Cumberbatch Netflix

Hay 21 películas seleccionadas en la Sección Oficial. Entre ellas Spencer, biopic de Lady Di dirigido por Pablo Larraín; Sundown del mexicano Michel Franco, The Lost Daughter, el debut en la dirección de la actriz Maggie Gyllenhaal, The Card Counter, lo nuevo de Paul Schrader; o Mona Lisa and the Blood Moon de Ana Lily Amirpour y que inaugurará el próximo Festival de Sitges.

Penélope Cruz hará doblete con Competencia oficial, una sátira del mundo del cine, coprotagonizada por Antonio Banderas y codirigida por los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn (que en 2016 sorprendieron con El ciudadano ilustre). Y otro cineasta latinoamericano, el venezolano Lorenzo Vigas que ganó el León de Oro en 217 por Desde allá, presentará su nueva obra, La caja.

Por su parte, Netlix también estará en la pugna por el máximo galardón con El poder del perro de Jane Campion, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst, y con Ha sido la mano de Dios, la película sobre Maradona que ha dirigido Paolo Sorrentino.

Del thriller fantástico a Led Zeppelin o Ennio Morricone

Anya Taylor-Joy en 'Última noche en el Soho' Universal

Entre las propuestas más arriesgadas destaca Il buco del italiano Michelangelo Frammartino que en 2010 se llevó enormes elogios con su drama poético y rural Le Quattro Volte.

Fuera de competición estará el británico Edgar Wright. El director de Zombies Party o Baby Driver presentará Última noche en el Soho, un thriller psicológico de carácter fantástico que incluye viajes en el tiempo y protagonizado por una estrella en alza como es Anya Taylor-Joy, muy popular además gracias a la serie Gambito de dama. También la miniserie de cinco episodios Secretos de un matrimonio de HBO, con Jessica Chastain y Oscar Isaac, una actualización del clásico de Ingmar Bergman de 1973.

Y para terminar, unos cuantos documentales a destacar, los tres muy musicales: Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song de Daniel Geller y Dayna Goldfine, Becoming Led Zeppelin dirigido por Bernard MacMahon, y Ennio dedicado al compositor Ennio Morricone y que ha realizado Giuseppe Tornatore, el director de Cinema Paradiso.

Estrellas invitadas

El surcoreano Bong Joon-Ho, ganador del Oscar y la Palma de Oro en Cannes por Parásitos, presidirá el jurado de la Sección Oficial del que también formarán parte Chloé Zhao, precisamente la más reciente ganadora de los Oscar en los apartados de dirección y película por Nomadland, o las actrices Sarah Gadon y Cynthia Erivo.

Bong Joon-ho posando con sus Oscars GTRES

La alfombra roja tendrá invitados de excepción con Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck, Anya Taylor-Joy, Benedict Cumberbatch, Timothée Chalamet, Kristen Stewart, Oscar Isaac, Dakota Johnson, Tim Roth, Olivia Colman, Kate Hudson y, naturalmente, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Antonio Banderas y un Javier Bardem que estará presente por su participación en Dune. Mientras que el actor, cómico, director y guionista Roberto Benigni será el homenajeado con el León de Oro de Honor de este año.

LA MOSTRA SE PONE ESPECTACULAR

'Dune'

Zendaya en 'Dune' Warner Bros.

¿Serán dos películas? ¿Será una trilogía? Sea como sea, la primera parte de la ambiciosa adaptación de la obra magna de Frank Herbert, y un hito de la literatura de ciencia ficción, por fin verá la luz en los cines después de su pospuesto estreno por el Covid en 2020. La ha dirigido Denis Villeneuve y su reparto, encabezado por Timothée Chalamet y Zendaya, es impresionante. Estreno previsto en cines España: 17 de septiembre.

'Duelo final'

Matt Damon en 'Duelo final' Twentieth Century Studios

Lo nuevo de Ridley Scott nos transportará hasta el siglo XIV para relatarnos una gesta medieval. Un torneo a muerte entre dos caballeros en el que está en juego el honor de la esposa de uno de ellos Lo protagonizan Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer. Estreno previsto: 15 de octubre.

'Spencer'

Kristen Stewart en 'Spencer' Diamond Films España

El biopic de Diana de Gales, pero centrado solo en unos pocos días. El fin de semana previo a las navidades de 1991 en el que Diana meditó separarse de su esposo, el príncipe Carlos. Dirigida por el chileno Pablo Larraín (Jackie), quien tendrá la papeleta de encarnar a todo un símbolo de la realeza británica es Kristen Stewart. Estreno previsto: 5 de noviembre en Estados Unidos.

'Halloween Kills'

"Michael Myers" en 'Halloween Kills' Universal

Los grandes iconos del cine de terror se resisten a morir. Es el caso de Michael Myers que, de la mano del director David Gordon Green, y esperando completar su trilogía en 2022 con Halloween Ends. volverá a enfrentar en esta segunda entrega a Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) con el enmascarado asesino en serie. Ambos supervivientes de la película de John Carpenter de 1978. Estreno previsto: 22 de octubre.