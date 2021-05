Tráiler de 'Last Night in Soho': Anya Taylor-Joy protagoniza la película de terror de Edgar Wright

Las primeras imágenes de Last Night in Soho llegan acompañadas por una melancólica versión de Downtown, la famosa canción de Petula Clark pero interpretada por Anya Taylor-Joy, la protagonista de esta esperada película de terror a cargo de Edgar Wright.

Thomasin McKenzie (No dejes rastro, Jojo Rabbit) es la heroína de Last Night in Soho, una chica apasionada de la moda que de repente se ve trasladada a los años 60. Allí entra en contacto con su ídolo, la cantante Sandy (Taylor-Joy), pero también descubre que la chispeante escena cultural de Londres en los 60 no es como ella esperaba.

El director de imbatibles clásicos contemporáneos como la trilogía Cornetto (Zombies Party, Arma fatal, Bienvenidos al fin del mundo) o la adaptación de Scott Pilgrim contra el mundo se adentra de lleno en el género de terror con este thriller psicológico con fantasmas, viajes en el tiempo y bilocaciones escrito por Wright y Krysty Wilson-Cairns (1917, Penny Dreadful).

A continuación puedes ver el primer tráiler de Last Night in Soho.

Matt Smith, la fallecida Diana Rigg en su último papel, Terence Stamp, Jessie Mei Li, Rita Tushingham, Michael Ajao,Synnøve Karlsen y Margaret Nolan completan el reparto de Last Night in Soho.