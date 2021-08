Denis Villeneuve no descarta que ‘Dune’ sea una trilogía

El futuro de Dune es una incógnita, pero mínimo hay dos planes para continuar la historia de Frank Herbert si la película funciona en taquilla. Por un lado, una serie destinada a HBO Max con el título Dune: The Sisterhood. Por otro, y más importante, una secuela de Dune con el hipotético título de Dune: Parte II que completaría la historia del primer libro. La continuación de Dune es un tema delicado a causa de la compleja situación en la que se va a estrenar el primer film, sometido a un modelo híbrido que el propio Denis Villeneuve, su director, cuestionó por cómo podía afectar a la viabilidad de una franquicia. “Acaban de matar a Dune”, llegó a decir el cineasta cuando Warner hizo el anuncio.

Las inquietudes con respecto al éxito financiero de la película son inevitables, pero eso no le quita entusiasmo a Villeneuve. El director adora la obra de Herbert, hasta el punto de dar por supuesto que la secuela saldrá adelante y de, incluso, plantearse si podría haber más películas después. Durante una entrevista en la CBC Radio Canada, el director de Blade Runner 2049 ha tanteado el mejor de los escenarios posibles para declarar que no le importaría que Dune se convirtiera en una trilogía: “Hay un segundo libro de Dune, El mesías de Dune, que podría ser una película extraordinaria”.

“Siempre he creído que podría haber una trilogía; después ya veremos. Son años de trabajo y ahora mismo no puedo pensar más allá”. El mesías de Dune fue publicada en 1969, cuatro años después del éxito de ventas de Frank Herbert, y lo cierto es que la saga tampoco se quedó ahí, con el mismo Herbert firmando otras entregas como Hijos de Dune, Dios emperador de Dune o Herejes de Dune. Desde luego, hay material para que Dune se convierta en una lucrativa franquicia, pero primero hay que ver qué tal se desempeña en taquilla la primera parte, y cuánto daño puede llegar a hacerle el modelo híbrido.

Luego de su proyección en el Festival de Venecia, Dune se estrena en España el próximo 17 de septiembre.

