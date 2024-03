¿'Damsel' está basada en un libro? La curiosa historia tras la película de Millie Bobby Brown para Netflix

Juan Carlos Fresnadillo (28 semanas después) unió fuerzas con Netflix en Damsel, una película de aventuras con espadas, dragones y Millie Bobby Brown. La protagonista de Stranger Things se libró, durante unas semanas, de Vecna para caer en las garras de un reptil escupefuego en el que está siendo, con amplia diferencia, el título más visto de Netflix a finales de marzo.

El guion de Damsel, y en teoría la idea original de la película, proviene de Dan Mazeau, escritor cinematográfico californiano que debutó con Ira de titanes y pasó por Fast & Furious X. En el horizonte, tiene una película de Justin Lin (Two for the money), protagonizada por Charlize Theron y Daniel Craig. Sin embargo, hace meses, llegó a las librerías Damisela, de Evelyn Skye.

La productora de best-sellers especializada en el género fantástico contaba, en sus páginas, la historia de una doncella que se casa con un príncipe y que descubre, demasiado tarde, que la boda se ha arreglado para que la familia de su marido la entregue, como tributo, a un dragón. Punto por punto, la misma historia que, más tarde, se incorporaría al catálogo de Netflix. Sospechoso.

Millie Bobbie Brown en la cueva de 'Damsel' Netflix

¿Está basada la película de Netflix en un libro?

Pese a las fechas de estreno y publicación de una y otro, es justo al contrario. Netflix firmó en 2022 un acuerdo con Skye para que transformase en novela el guion original de Mazeau y, menos de un años después, la escritora dio a imprenta su manuscrito. Fresnadillo se tomó algo más de tiempo, Skye se anticipó y la adaptación llegó al público antes que el material adaptado.

Debido a que la novelista usó como material de partida una idea, película y novela difieren en varios giros, especialmente en lo tocante al final. Pero, si no has leído o visto Damsel, es mejor que lo descubras por ti mismo.

