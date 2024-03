Dónde ver 'Damsel', la película de éxito entre Millie Bobby Brown y Juan Carlos Fresnadillo

Millie Bobby Brown no quiere encasillarse como Once. La protagonista de Stranger Things, que estrenará su última temporada en 2025, acaba de cumplir 20 años. Su filmografía no es muy extensa, pese a haber conocido la fama con 12 años. Netflix, en cambio, sigue apostando por ella: le ha proporcionado su primera franquicia en largometraje con Enola Holmes y, ahora, repite con Bobby Brown en Damsel.

Dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo (28 semanas después e Intacto), Damsel devuelve a Millie Bobby Brown al género fantástico. Si Stranger Things comenzó con una partida de Dragones y mazmorras, la actriz ahora se ha involucrado en una película cuya premisa podría ser la de este juego de rol. Dragones, cuevas, damiselas en apuros que no necesitan a nadie para salvarse… Y más de un par de actores de prestigio.

Póster de 'Damsel' Netflix

‘Damsel’: Fecha de estreno

Netflix ha incorporado a su catálogo Damsel el 8 de marzo. A diferencia de algunas películas como Maestro o La sociedad de la nieve, Damsel se ha estrenado directamente en la plataforma, sin un paso previo por la gran pantalla.

‘Damsel’: Sinopsis

Millie Bobby Brown encarna a una chica prometida con un príncipe. Sus expectativas sobre la boda se desmoronan cuando descubre que su marido sólo quería entregársela a un dragón para saldar una antigua deuda. Al ser arrojada a una cueva habitada por la gigantesca criatura, la protagonista de Damsel tendrá que madurar a toda prisa si quiere sobrevivir.

‘Damsel’: Reparto

Junto a la protagonista de Stranger Things, habrá actrices de la talla de Robin Wright (Forrest Gump) y Angela Basset (Días extraños). El veterano Ray Winstone, al que hemos visto en Indiana Jones y la calavera de cristal o Infiltrados, también estará presente en el reparto. Por su parte, el guion de Damsel correrá a cargo de Dan Mazeau, que ha escrito Ira de titanes y Fast & Furious X.

