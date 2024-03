'Cazafantasmas: Imperio helado': cuándo ver lo último de Paul Rudd ('Ant-man) y Finn Wolfhard ('Stranger Things')

En 1984, se estrenaron Dune y Los cazafantasmas. Y justamente 40 años después, la historia ha vuelto a repetirse. La parte 2 de Dune, a cargo de Villeneuve, llegó a los cines de España hace menos de un mes y, este 22 de marzo, se une a la cartelera Cazafantasmas: Imperio helado. De nuevo, en esta secuela se reunirán los cazafantasma originales, liderados por Bill Murray, con la nueva hornada, que dirige Paul Rudd.

Las coincidencias no acaban ahí. Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, director de la película original, firma el guion, como ya hiciera con a la secuela anterior, Más allá. Y, por supuesto, los inevitables rostros conocidos siguen bajo las máscaras de protección antifantasma. Te contamos más.

‘Cazafantasmas: Imperio helado’: Sinopsis

Los fantasmas siempre estuvieron en Nueva York. Tras el ligero desvío de Cazafantasmas: Más allá, la franquicia regresa a la capital del mundo para celebrar sus macrosesiones de espiritismo. Jason Reitman se retira de la silla de director, que, en esta entrega, le cede al británico Gil Kenan, con quien Reitman escribió el guion de la anterior película. Kenan ya tenía experiencia con criaturas de ultratumba: debutó con la popular Monster House y, en 2015, decidió que quería convertirse en el enemigo público número uno de los espectadores y dirigió un remake de la Poltergeist de Tobi Hooper/Spielberg.

Volvamos a Nueva York. Cazafantasmas: Imperio helado continúa la historia de la saga Splenger, que se trasladan al famoso parque de bomberos neoyorquino para desarrollar un laboratorio ultrasecreto en compañía de los cazafantasmas de la primera época. Este les permitirá mantener a raya, a perpetuidad, a los espíritus.

‘Cazafantasmas: Imperio helado’: Reparto

Sigourney Weaver ya advirtió a los seguidores de la franquicia de que no la esperasen en esta película. Todos los demás están: Bill Murray, Dan Ackroyd y Ernie Hudson no se perderán la nueva aventura del cuerpo oficial de cazafantasmas. Sin embargo, los protagonistas de esta entrega volverán a ser los descendientes del personaje de Harold Ramis, capitaneados por Carrie Coon (The Leftovers), Finn Wolfhard (Stranger Things), Mckenna Grace (Capitana Marvel) y Paul Rudd (La saga Ant-Man y las últimas temporadas de Friends).

