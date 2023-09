Lo próximo de Carla Simón: terminar la trilogía de 'Verano 1993' y un musical de flamenco

Este sábado Carla Simón recogía el Premio Nacional de Cinematografía en el Festival de San Sebastián. La carrera de la directora está en alza desde que en 2017 conquistara a crítica y público con Verano 1993, consagrándose del todo con Alcarràs. Este film ganó el año pasado el Oso de Oro en el Festival de Berlín, y fue uno de los principales hitos de nuestra cinematografía durante la carrera hasta los Goya mientras Simón discurría qué hacer a continuación. Según recogen medios como Variety, ya tiene un plan bastante ambicioso.

Y es que Simón, junto a la productora María Zamora, ha confirmado que tiene dos nuevos largometrajes entre manos. Zamora, en representación de la productora-distribuidora valenciana Elastica Films, siempre ha trabajado con Simón, y le ha dado réplica durante el anuncio. “Estamos impacientes por dar forma a esta fascinante propuesta, que me entusiasma como productora”, declaraba Zamora al poco de que la directora detallara sus planes: rodar la película que concluya la trilogía iniciada por Verano 1993, y luego un musical de flamenco.

Esto último ha sido lo que más ha sorprendido, claro. De Romería ya había trascendido algún detalle, pero la idea del musical es totalmente nueva y se articula como una historia neorrealista en el barrio de La Mina, Barcelona. Así como, por supuesto, un completo cambio de registro para Simón. “Desde que descubrí que mi madre biológica era una apasionada del flamenco, empezó a crecer en mí una gran curiosidad por este género, por su historia y por su excepcional capacidad para conectar directamente con la emoción”, declara la directora, para quien la biografía propia ha sido siempre la principal fuente de inspiración.

“La música y el baile se convertirán en el reto que considero necesario para seguir creciendo artística y cinematográficamente con cada proyecto. Me parece muy emocionante y estimulante recuperar este género cinematográfico y adaptarlo al mundo contemporáneo”. Zamora defiende que el film será “clásico y vanguardista”, y se muestra consciente de que no es el tipo de película que esperaríamos de alguien como Simón. Mientras que Romería empezaría a rodarse en verano de 2024, la idea es que este musical no entre en producción hasta 2026. Sería una coproducción europea, con socios fuera de Europa también.

Elastica volverá a aliarse con Simón para estos proyectos, en un año que ha vuelto a erigirse como vanguardia del cine español al estrenar tanto Matria como Creatura: películas que han cosechado grandes aplausos en el Festival de Málaga y en Cannes.