El increíble cambio físico de Sandra Oh para la nueva comedia de Hulu lejos de 'Anatomía de Grey'

Sandra Oh saltó a la fama al interpretar a la carismática, perfeccionista y testaruda Christina Yang durante diez temporadas en Anatomía de Grey, que en España se puede ver a través de Disney+ y en la que apareció una actriz española hace poco. La cardióloga se machó a Suiza y, hasta el momento, no ha regresado a Seattle. Eso sí, su marcha de la longeva serie no ha impedido a la actriz seguir participando en grandes proyectos.

Tras protagonizar (y producir) Killing Eve, Sandra Oh ha estado encadenando proyectos tanto en televisión como en cine, e incluso llegó a presentar la gala de los Globos de Oro en el año 2019. Ahora la canadiense vuelve a adentrarse en el mundo del streaming tras la miniserie La directora con una película de comedia que llegará directamente el 3 de noviembre a Hulu, que ha cancelado una de sus series más conocidas.

Jenny en 'Quiz Lady'

Quiz Lady se estrenará en la plataforma a pesar de estar producida por 20th Century Fox, y será la primera comedia de la actriz desde 2016. En ella dará vida a Jenny, una rebelde soñadora que se ve atrapada en una dura realidad. La locura de la protagonista se refleja en su aspecto físico, por lo que se podrá ver a una Sandra Oh como nunca se la había visto: de llevar batas médicas y elegantes jerséis de cuello alto a unos looks extravagantes con mechas de colores en pelo.

Sandra Oh (Jenny) y Awkwafina (Anne) en 'Quiz Lady' (2023) 20th Century Fox / Hulu

Su vestimenta, por lo que parece en las imágenes promocionales de la película, será igual de llamativa que la personalidad de Jenny. Mientras que el personaje de la actriz será un espíritu libre, el de Awkwafina, que interpreta a su hermana Anne, no se parecerá en absolutamente nada, según la propia sinopsis de la cinta.

Sinopsis de 'Quiz Lady'

Anne es una joven muy inteligente obsesionada con los juegos, mientras que su hermana Jenny es diametralmente opuesta: alocada, desenfadada y rebelde. Ambas deberán hacer frente a sus diferentes personalidades cuando se alíen para solventar las numerosas deudas ludópatas de su madre. Cuando el perro de Anne es secuestrado, emprenderán un viaje por todo el país para conseguir el dinero de la manera más fácil: convirtiendo a Anne en la estrella de concursos que siempre quiso ser.

Póster de 'Quiz Lady' (2023) 20th Century Fox / Hulu

Reparto de 'Quiz Lady'

Además de Sandra Oh y Awkwafina, también aparecerán en la nueva comedia de Hulu Will Ferrell (cuya última película ha sido prohibida para niños), Jason Schwartzman (colaborador habitual de Wes Anderson), Holland Taylor (El abogado), Tony Hale (Veep) y el rapero Dumbfoundead. En la dirección está la realizadora Jessica Yu, que ya coincidió con Oh cuando dirigió varios capítulos de Anatomía de Grey.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.