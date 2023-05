¿Qué pasó con los protagonistas iniciales de 'Anatomía de Grey'?

27 de marzo de 2005. En Estados Unidos, George W. Bush era el presidente de un país que llenaba los cines para ver Robots y Un canguro superduro. Aquel mismo día, cuando en el país fronterizo fallecía el cirujano canadiense Wilfred Gordon Bigelow, uno de los padres del marcapasos, en la estadounidense ABC daba sus primeros pasos una serie sobre cirujanos titulada Anatomía de Grey.

18 años después, el inquilino de la Casa Blanca ha cambiado de nombre y la heroica calva de Vin Diesel sigue arrastrando a multitudes al cine, aunque ahora su película sea la décima entrega de Fast & Furious. La serie sobre cirujanos de ABC, no obstante, se sigue llamando Anatomía de Grey.

Con diecinueve temporadas en su haber y una más en camino, la longeva ficción creada por Shonda Rhimes ha visto marcharse a muchos de los que protagonizaron aquel primer episodio, con la doctora Meredith Gray (Ellen Pompeo) como única superviviente, aunque también ella ha aparecido ya por última vez en la serie. ¿Qué ocurrió con todos los demás?

Cristina Yang (2005-2014)

Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) ABC / BBC AMERICA

Junto con el de Pompeo, el del personaje interpretado por Sandra Oh era uno de los rostros más reconocibles de Anatomía de Grey. No en vano, la actriz nacida en Ottawa apareció en 220 episodios de la serie, esto es, hasta la décima temporada, cuando Cristina Yang se marcha del Grey-Sloan Memorial Hospital.

Desde entonces, hemos podido ver (o, más bien, escuchar) a Sandra Oh en las películas de animación Raya y el último dragón (2021) y Red (2022). En la pequeña pantalla, la actriz ha protagonizado Killing Eve durante cuatro temporadas, además de su propia serie para Netflix, La directora.

Izzie Stevens (2005-2010/2020)

Katherine Heigl (Dra. Izzie Stevens) ABC / KATHERINEHEIGL / INSTAGRAM

La doctora Izzie, bondadosa, cercana pero también rebelde cuando le corresponde, fue interpretada por Katherine Heigl hasta la temporada sexta, cuando dejó la serie para centrarse en su familia.

Poco antes de tomar esta decisión, Heigl había criticado Anatomía de Grey porque decía recibir cada vez menos material. Su salida, por tanto, fue algo accidentada: tras recuperarse de un cáncer, la doctora Izzie trata de arreglar su relación con Alex Karev, pero este la rechaza.

Izzie, no obstante, no había dicho aún su última palabra en el hospital: diez años después de este episodio, Katherine Heigl regresó a la serie en la decimosexta temporada para abrirle la puerta de la misma a otro personaje: su antigua pareja, Alex, que decidió darle otra oportunidad a Izzie con tal de dejar Anatomía de Grey.

Alex Karev (2005-2020)

Justin Chambers (Dr. Alex Karev) ABC

El hombre tras el médico fornido que primero se negó a volver con Izzie Stevens y, diez años después, se arrepintió se llama Justin Chambers.

Su vida profesional, tras dieciséis temporadas en el éxito de ABC, tuvo un parón de dos años, en el cual Chambers no se dejó ver ni en la pantalla del cine ni en la del televisor. Sin embargo, su retorno ante las cámaras no pudo ser más triunfal: En The Offer, la miniserie de Paramount+ sobre cómo se hizo El padrino, Chambers da vida al mejor actor de la historia, Marlon Brando. Nada menos.

Derek Shepherd (2005-2015/2020/2021)

Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) ABC / PATRICKDEMPSEY / INSTAGRAM

El “doctor apuesto” estuvo encarnado por Patrick Dempsey. Derek Shepherd fue un personaje habitual entre la primera y la undécima temporada, y uno guadiánico después de esta: el motivo, para desgracia del atractivo cirujano, es que su personaje muere como consecuencia de un accidente de tráfico, con lo que no se encontraba precisamente en disposición de afrontar una nueva tanda de episodios.

Sin embargo, el personaje interpretado por Dempsey ha vuelto, ocasionalmente, a la serie a través de recuerdos y visiones de su exmujer Meredith Gray. Entre tanto, Patrick Dempsey ha protagonizado la miniserie La verdad sobre el caso Harry Quebert (2018) y la tercera entrega de Bridget Jones (2016).

Preston Burke (2005-2008/2013)

Isaiah Washington en Anatomía de Grey ABC

Menor recorrido tuvo en Anatomía de Grey Preston Burke, interpretado por Isaiah Washington, ya que su personaje no aguantó en la serie más de tres temporadas. Al parecer, el comportamiento de Washington no ayudó a su alter-ego: tras ser acusado de pelearse con Patrick Dempsey y de proferir insultos homófobos contra su también colega TR Knight, el contrato de Preston Burke en el Grey-Sloan fue cancelado.

A Isaiah Washington tampoco le ha ido muy bien fuera del imaginario hospital, al que volvió para un episodio de la décima temporada. Tras pasar varios años de vacío, el actor anunció en marzo de este año su retiro. “Los que odian han ganado”, dijo el intérprete acusado de homofobia.

