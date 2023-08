El cambio radical de Evangeline Lilly después del final de 'Perdidos': de estrella televisiva a portavoz del negacionismo

Quizá Jack Shephard llevaba razón y los pasajeros del vuelo 815 de Oceanic nunca debieron abandonar la isla. Bajo la tenebrosa sombra de sus palmeras, los actores Matthew Fox, Josh Holloway y Evangeline Lilly paladearon el preciado sabor del estrellato. Sin embargo, tan pronto como el último episodio de Perdidos se emitió hace ya 13 años en Estados Unidos (y de forma simultánea en España), sus nombres fueron sepultados por el nuevo torrente de promesas dispuestas a conquistar Hollywood. Algunas de ellas lo consiguieron. Fox, Holloway y Lilly, no.

Por qué un intérprete atractivo, dotado de encanto ante la cámara y no exento de facultades (una descripción que podría servir para la mayor parte del elenco de Perdidos) no se mantiene en lo más alto tras haber triunfado es uno de tantos misterios irresolubles de la serie. Para la trayectoria de sus protagonistas, Perdidos ha sido una fase incomunicada con el resto de su carrera. Una isla.

Matthew Fox y Evangeline Lilly, en el capítulo final de 'Perdidos' ABC

Quienes, como Terry O`Quinn (John Locke), disfrutaban de una modesta fama gracias a papeles secundarios en la pequeña y la gran pantalla, regresaron a ellos después de las seis temporadas de la serie. Y quienes no existían en el mundo del audiovisual, prácticamente dejaron de existir tras Perdidos. Así le ocurrió a Evangeline Lilly, la forajida Kate Austen.

A la isla sin la documentación en regla

Al igual que su compañero Matthew Fox, Evangeline Lilly trabajó una temporada como modelo y, de ahí, dio el salto a la pequeña pantalla. La única diferencia es que la serie en la que Fox debutó fue Cinco en familia, mientras que Lilly lo hizo directamente en Perdidos.

Su audición convenció a J.J. Abrams, que la incorporó al reparto de una producción sobre la que la primeriza actriz apenas tenía información: sólo sabía que transcurriría en una isla, por lo que imaginó que se trataría de una versión precaria de El lago azul. “A lo sumo, una serie mediocre”, confesó en una entrevista.

Puede que sus bajas expectativas la llevasen a ser demasiado descuidada: cuando le llegó el momento de poner rumbo a Hawái, donde se rodó Perdidos, Evangeline Lilly, canadiense de nacimiento, descubrió que carecía de visa de trabajo.

Como suele ocurrir en los casos más desesperados, la burocracia conspiró contra la urgencia de Lilly, que intentó poner en orden su documentación hasta veinte veces. Justo cuando Abrams ya se planteaba sustituir a la actriz por alguna de las 74 candidatas restantes que habían optado al papel de Kate, Evangeline Lilly arregló su situación y logró subirse a un avión. A uno que llegó a su destino, eso sí.

'Perdidos' Cinemanía

“Actuar no es mi sueño”

Perdidos acabó en 2010. Para entonces, la desconocida Evangeline Lilly ya no era desconocida en absoluto: había sido candidata a varios premios, ganó uno como miembro del mejor reparto del año, posado en multitud de portadas y el devenir de su personaje se había convertido en una cuestión de debate internacional. Sin embargo, Evangeline Lilly no era Kate Austen y, cuando el público se despidió de la segunda, descubrió que no sabía demasiado de la primera.

Sus primeras declaraciones tras acabar el rodaje sorprendieron a los espectadores. En Women’s Health, Evangeline reconoció que, para ella, “actuar era un trabajo, no un sueño ni una pasión”. También añadió que los presuntos cabos sueltos y los enigmas impenetrables de Perdidos no podían importarle menos: “Lo que me preocupan son los arcos narrativos y el desarrollo de los personajes”.

Evangeline Lilly y Jeremy Renner, en la película 'En tierra hostil' Cinemanía

Mientras trabajaba en Perdidos, Evangeline Lilly fue la solitaria mujer de Jeremy Renner en la ganadora de seis Óscar En tierra hostil. Con él, volvería a coincidir en Vengadores: Endgame, ya que la actriz canadiense se convirtió en La Avispa del universo Marvel. Además de en esta película, Lilly ha interpretado a la superheroína en las tres entregas estrenadas, hasta el momento, sobre Ant-Man.

No ha sido este el único contacto de la canadiense con las superproducciones: en 2013, se incorporó al reparto de la saga El Hobbit, en la que aparece en sus dos últimas partes.

Evangeline Lilly en 'Ant-Man y la Avispa Quantumanía'

Peter Jackson acompañaría a Lilly en su siguiente etapa profesional, la literatura infantil: la actriz reconoció que cada vez se sentía más entusiasmada ante la perspectiva de escribir y, cuando publicó su primer libro, The Squickerwonkers, el director neozelandés se encargó de su prólogo. Prólogo que, junto a las ilustraciones de Johnny Fraser-Allen, fueron lo más celebrado (o lo único) por los lectores de la ópera prima de Evangeline Lilly.

“Valoro más mi libertad que mi vida”

Con un título (Happy Life) en preproducción, el nombre de la actriz se ha paseado últimamente por la prensa debido a dos circunstancias que nada tienen que ver con su trabajo: la primera de ellas, el grave accidente que sufrió Jeremy Renner, ya que ella fue una de las que visitó al intérprete durante su convalecencia; la segunda, el COVID.

Cuando las restricciones sanitarias se impusieron en Canadá, la actriz compartió una publicación en Instagram en la que informaba de que, ese día, acababa de dejar a sus hijos en un campamento y que, antes de entrar, estos se habían lavado las manos. “Están jugando y riéndose. Lo de siempre”, escribió Lilly en la red social.

Muchos comentarios aplaudieron que, al fin, una celebridad se pusiera del lado de quienes criticaban el excesivo celo de las autoridades, mientras que otros arremetieron contra la decisión de Lilly de servir como altavoz de posturas negacionistas. A esto último, la que diera vida a Kate Austen respondió que el COVID no era más que “una gripe respiratoria”. La situación se enconó cuando se supo que la canadiense vivía con su padre, que estaba en fase cuatro de leucemia, un paciente altamente vulnerable ante el contagio.

“Algunos valoran más su vida que su libertad. Otros valoran más su libertad que su vida. Cada uno toma sus decisones”, escribió la actriz, apropiándose de esa mística a lo William Wallace que suele irradiar lo demencial. Aunque después se disculparía, Evangeline Lilly siguió comprometida con su causa y se dejó ver en una manifestación contra la política sanitaria de Trudeau.

