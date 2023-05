El 23 de mayo de 2010 se emitió el que, quizás, sea el episodio más polémico de la historia: el último capítulo de Perdidos. 13 años después, la audiencia de la serie sigue discutiendo si todo era un sueño, si los personajes estaban muertos desde el principio o si la isla era una representación del purgatorio.

Quienes han tenido que avanzar han sido los actores protagonistas de Perdidos, aunque sus carreras han corrido una suerte similar: ninguno, salvo excepciones, ha conseguido dejar atrás del todo la misteriosa isla. ¿Qué ha sido de ellos?

Matthew Fox, siete años perdidos

Desde que acabó 'Perdidos', a Fox solo le hemos visto en cinco películas: 'Emperador' (2012), 'En la mente del asesino' (2012), 'Guerra mundial Z' (2013), 'Extinction' (2015) y 'Bone Tomahawk' (2015) ABC / CALIBER MEDIA COMPANY

Atractivo, con encanto y varios premios bajo el brazo, el futuro se pintaba prometedor para Matthew Fox tras el final de Perdidos. En 2010, Jack Shepard se transformó en un despiadado asesino llamado Picasso (En la mente del asesino) y protagonizó Emperador junto a Tommy Lee Jones.

Más tarde, se dejó ver en Guerra Mundial Z y, en 2015, actuó bajo las órdenes del español Miguel Ángel Vivas en Extinction y para Craig Zahler en el western caníbal Bone Tomahawk. Y desapareció. Matthew Fox dijo en una entrevista que había cerrado un círculo al trabajar en una película del oeste y que prefería retirarse durante un tiempo.

Sin embargo, Fox no hizo referencia a las acusaciones de agresión que pendían sobre su cabeza, y su antiguo compañero en Perdidos, Dominic Monaghan (Charlie) incluso aseguró en Twitter que Fox “pegaba a mujeres” con regularidad. En 2022, Matthew Fox regresó a la pequeña pantalla con la serie apocalíptica Last Light.

Evangeline Lilly, hobbits y superhormigas

Evangeline Lilly Cinemanía

La forajida Kate ha jugado mejor sus cartas que Jack Shepard. Tras dejar la serie, Lilly ha encarnado a la elfa Tauriel en dos entregas de la trilogía El hobbit y a la Reina Roja en Ant-man and the Wasp, su reciente secuela y en Vengadores:Endgame.

Sin embargo, Evangeline Lilly no se ha mantenido incólume: durante la pandemia, se opuso a la vacunación obligatoria y encabezó una marcha contra esta medida, ya que, como declaró, para ella primaba “la libertad sobre la vida”.

Terry O'Quinn, una carrera en serie

Terry O'Quinn se reencontró con Jorge Garcia en 'Hawai 5.0' (2011-2018), pero también le hemos visto en otras series como 'Castle Rock' (2018) y 'Perpetual Grace, LTD' (2019). ABC / EPIX

Como a John Locke nadie le decía lo que tenía que hacer, él fue el único actor del elenco original de Perdidos que no tuvo que pasar una prueba de casting para tener un papel. A diferencia de sus compañeros, O'Quinn llevaba actuando más de veinte años cuando se estrenó la serie y gozaba de cierta relevancia.

Aunque hace casi dos décadas que Terry O'Quinn no participa en una película que no sea para televisión, pocas son las series que no han contado con John Locke desde entonces: Blacklist y su malograda secuela Blacklist Redemption, Castle Rock, Hawai 5.0, Perpetual Grace, Patriota… Y la lista sigue y sigue.

Yunjin Kim, entre Corea del Sur y Estados Unidos

Yunjim Kim ha alternado papeles en Corea del Sur con actuaciones en Estados Unidos. ABC / SBS

El primer papel fuera de Asia de Yunjin Kim fue el de Sun-Hwa Kwon en Perdidos. Después de interpretarlo, la actriz volvió a Corea del Sur, donde encadenó varias películas de perfil bajo, con breves retornos a Estados Unidos para participar en documentales y series como Infieles, donde aparece en 52 episodios.

En 2022, hizo el papel de Raquel Murillo en el remake coreano de La casa de papel y, este año, ha estrenado la serie Besos, Kitty, disponible en Netflix.

Daniel Dae Kim, médico y policía

Daniel Dae Kim cambió la isla de 'Perdidos' por 'Hawai 5.0' (2010-2017). ABC / DANIELDAEKIM / INSTAGRAM

A diferencia de su mujer en la ficción, Dae Kim ha conseguido asentarse en los Estados Unidos, donde ha aparecido en series de médicos como The Good doctor y New Amsterdam o policíacas como Hawai 5.0 y NCIS: Los Ángeles. También se ha dejado ver en el cine, destacando Hellboy (2019) en este apartado.

Dominic Monaghan, sobreviviendo a Charlie

Buscando bichos con Dominic Monaghan DMAX

Haber interpretado a Merry en la trilogía de El señor de los anillos y a Charlie en Perdidos es una carta de presentación que Dominic Monaghan no ha conseguido remontar.

Aunque ha seguido haciendo películas, series e incluso documentales de fauna (Buscando bichos con Dominic Monaghan), lo más notable de sus créditos posPerdidos es Star Wars: El ascenso de SkyWalker (2019), dirigida, de nuevo, por J.J. Abrams.

Naaven Andrews, el tipo duro se serena

Naaven Andrews ha abandonado los papeles de tipo duro tras dejar Perdidos ABC / CBS

En el último episodio de Perdidos, Hugo Reyes (Jorge García) elabora un plan para atraer a Sayid Jarrah (Naveen Andrews) a la isla: involucrarlo en una pelea. Porque Sayid nunca rehuiría una buena pelea a puñetazos.

Sin embargo, tras decir adiós al exmilitar iraquí, Naaven Andrews ha interpretado al cirujano Hasnat Khan, con el que Lady Di mantuvo una relación, en la película Diana y al telépata Jonas Maliki en la serie Sense8. Con una participación en la serie The Dropout en emisión, parece que los días de violencia han acabado para Naaven.

Jorge García, un hombre orquesta



Jorge García encarna a Hurley en 'Perdidos'. Jorge París

Al acabar la serie, Jorge García ha protagonizado la película chilena Nadie sabe que estoy aquí (2020), donde demuestra sus dotes como cantante; ha actuado en Hawai 5.0 (por donde también han pasado sus excompañeros Terry O’Quinn y Daniel Dae Kim); ha seguido haciendo monólogos y stand-up e incluso presentó un podcast sobre monstruos gigantes japoneses, llamado Kaiju Podcast.

Josh Holloway, el chico malo se porta mejor que todos

Holloway ha aprovechado los últimos diez años, apareciendo en Misión Imposible y en Yellowstone y protagonizando dos series ABC / OFFICIALJOSHHOLLOWAY / INSTAGRAM

Aunque su filmografía no es muy extensa, la carrera de Josh Holloway después de interpretar a Sawyer es una de las más sólidas del reparto de Perdidos. En estos últimos 13 años, Holloway ha aparecido en Misión Imposible: Protocolo fantasma (2011), ha protagonizado dos series (Colony e Intelligence), una de ellas, obra de Carlton Cuse, uno de los creadores de Perdidos.

Además, ha tenido un papel destacado en la tercera temporada de uno de los grandes fenómenos seriales del momento, Yellowstone, y, entre tanta actividad, Josh ha encontrado tiempo para reconocer que sigue sin entender el final de Perdidos.

